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Вайнона Райдер утверждает, что Харви Вайнштейн запрещал режиссёрам работать с ней

31 августа
2024 год

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31 августа 2024
Когда в Голливуде грохнуло хоровое исполнение воспоминаний о домогательствах, Вайнона Райдер, работавшая с одиозным Харви Вайнштейном в конце 90-х, промолчала. Актрисе, которая начала сниматься в 15 лет, повезло — её ранняя популярность уберегла её от серьёзных сексуальных домогательств со стороны продюсера. Однако, по мнению Вайноны, у этой удачи была другая сторона — отсутствие ролей в крупных проектах. Именно с раздражением Вайнштейна актриса связывает свой карьерный спад, который пришёлся на начало 2000-х.

Вайнона Райдер утверждает, что Харви Вайнштейн запрещал режиссёрам работать с ней

Вайнона утверждает, что попала в чёрный список кинокомпании братьев Вайнштейн Miramax. «Однажды я приехала в офис Miramax на встречу с Харви, протянула ему руку, он пожал её, я села на диван, мы поговорили, и я ушла. После чего мой агент буквально наорал на меня: «Какого хрена ты наделала?». Я вообще не поняла, а что же я такого сделала? Обидела его тем, что протянула ему руку? Вероятно, он ожидал большего?», — рассказала Вайнона в интервью журналу «Esquire».

Вайнона Райдер утверждает, что Харви Вайнштейн запрещал режиссёрам работать с ней

До этого случая Вайнона снималась в фильме «Дом духов», производством которого занималась студия Miramax. Актриса вспомнила, что во время съёмок Вайнштейн постучался в дверь её трейлера и сказал ей, что хочет видеть её в экранизации мюзикла «Голосок». «А я такая: «О Боже, я недавно видела этот мюзикл в Лондоне. Вам надо взять на главную роль девчонку из спектакля, Джейн Хоррокс! Она обалденная». А он очень странно отреагировал на мои слова и ушёл».

По мнению Вайноны по ряду причин, включая эти эпизоды небольшого недопонимания, Вайнштейн запретил режиссёрам, с которыми он работал, снимать её. «Я ему не нравилась. К тому же, как мне кажется, я знала немного больше, чем надо было».

Вайнона Райдер утверждает, что Харви Вайнштейн запрещал режиссёрам работать с ней

Актрисе удалось избежать приставаний со стороны Вайнштейна, но это не значит, что в её рабочей практике вовсе не было странных историй, связанных с неуместным поведением мужчин. «Была у меня парочка случаев с парочкой мужчин, которые откровенно меня домогались. Это было, когда мне было 20 с чем-то лет. Потом это повторилось после 30. Это не было прям нападением. Но было невероятно неуместно. И дико. Так что я отлично понимаю, что переживали жертвы Вайнштейна. Мне-то повезло, потому что я была уже известной актрисой. Так что со мной не случилось того, что случается с людьми в начале карьеры. Но я отлично помню это ощущение, когда ты стараешься сохранить лицо, ведёшь переговоры, тщательно думая над каждым словом, выпутываешься, пока человек напротив тебя ведёт себя крайне стрёмно».
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Вайнона Райдер утверждает, что Харви Вайнштейн запрещал режиссёрам работать с ней фотографии
Вайнона Райдер утверждает, что Харви Вайнштейн запрещал режиссёрам работать с ней фотографии
Вайнона Райдер утверждает, что Харви Вайнштейн запрещал режиссёрам работать с ней фотографии
Вайнона Райдер утверждает, что Харви Вайнштейн запрещал режиссёрам работать с ней фотографии
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