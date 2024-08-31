Вайнона Райдер утверждает, что Харви Вайнштейн запрещал режиссёрам работать с ней

что почитать?

Главная тема Три кота, Тоторо и титан: милые зверушки из аниме, которые делают всё еще лучше Перепись маскотов популярных франшиз

Интервью Константин Бронзит: «Жизнь вокруг течет не нормально, и искусство на это реагирует» Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии

Спутник телезрителя «Большая поэзия»: не бывает лирики без надрыва В ночь с 30 на 31 августа, 00:05, ОТР

Интервью Ольга Медынич: «Нет никого глупее человека, который исключительно серьезно относится к себе и ко всему миру» Популярная актриса – о сериале «Просто Михалыч», хулиганских сновидениях и юморе, без которого невозможна жизнь

Главная тема Богатыри и мы: 10 знаковых российских мультфильмов и анимационных сериалов нового времени От «Алеши Поповича» и «Карлика Носа» до «Лунтика» и «Трех котов»