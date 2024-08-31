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«Я с 17 лет живу в Москве одна»: Анастасия Уколова о самостоятельности и воспитании

31 августа
2024 год

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31 августа 2024
В комедии «Выбери меня» Анастасия Уколова сыграла девушку, которая до такой степени находится в зависимости от мнения и решений своей властной и опекающей матери (Анна Ардова), что с трудом отстаивает право на самостоятельный выбор возлюбленного. В интервью изданию «OK!» актриса призналась, что её героиня ей совсем не близка.

«Я с 17 лет живу в Москве одна»: Анастасия Уколова о самостоятельности и воспитании
фото: Анастасия Уколова и Анна Ардова

«Я с 17 лет живу в Москве одна и принимаю решения самостоятельно, а мои родители меня поддерживают. Я росла в обстановке, где мои интересы и желания учитывались, поэтому выработалась такая привычка. Сейчас, во взрослом возрасте, я также могу поделиться с родителями тем, какое решение хочу принять, но не более того. По итогу выбор всегда за мной, и в этом мы очень разные с героиней фильма: Аня находится в страхе и зависимости от мнения ее близких».

«Я с 17 лет живу в Москве одна»: Анастасия Уколова о самостоятельности и воспитании

Сама Анастасия планирует воспитывать своего двухлетнего сына Егора с оглядкой на каноны теории привязанности. «Мне кажется, очень важно слышать ребенка, понимать, чего он хочет и давать ему право выбора. Именно так я планирую воспитывать своего сына: не принуждать его к чему-либо, а советоваться и давать возможность делать выбор самостоятельно. Я против гиперопеки, ограничения свободы и за современные методы воспитания. Например, мне очень нравятся книги Людмилы Петрановской – рекомендую прочитать их молодым родителям».
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«Я с 17 лет живу в Москве одна»: Анастасия Уколова о самостоятельности и воспитании фотографии
«Я с 17 лет живу в Москве одна»: Анастасия Уколова о самостоятельности и воспитании фотографии
«Я с 17 лет живу в Москве одна»: Анастасия Уколова о самостоятельности и воспитании фотографии
«Я с 17 лет живу в Москве одна»: Анастасия Уколова о самостоятельности и воспитании фотографии
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