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«Меня много раз предавали»: Анджелина Джоли об отсутствии близких друзей

31 августа
2024 год

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31 августа 2024
29 августа на кинофестивале в Венеции состоялась премьера фильма Пабло Ларреина «Мария» с Анджелиной Джоли в роли оперной певицы Марии Каллас. Фильм вызвал бурные продолжительные овации, от которых давно не бывавшая на кинофестивалях Джоли расплакалась. О своём возвращении на экран, об отношениях с детьми и отсутствии близких закадычных друзей актриса рассказала в большом интервью изданию «The Hollywood Reporter».

«Меня много раз предавали»: Анджелина Джоли об отсутствии близких друзей

Последние годы Джоли почти не снималась, полностью посвятив себя заботе о детях. «Я была нужна дома своим детям. Сейчас они подросли, становятся все более независимыми. И меньше нуждаются во мне, так что я могу себе позволить отлучаться на какое-то время. И они достаточно взрослые, чтобы присоединяться ко мне на работе. Это новый этап в нашей жизни».

Актриса также призналась, что продолжает жить в Лос-Анджелесе из-за детей. «Я выросла в этом городе. И я здесь, потому что я вынуждена из-за развода. Но как только все дети достигнут совершеннолетия, я смогу уехать. Когда у тебя большая семья, тебе хочется создать для них условия приватности, умиротворения и безопасности. У меня есть дом, в котором я рощу детей, но иногда это место может быть… Человечность, с которой я сталкиваюсь в своих поездках по миру, отличается от того, с чем я росла здесь. После Лос-Анджелеса я буду проводить много времени в своём доме в Камбодже. Я буду навещать своих родственников, куда бы их не занесло в этом мире».

«Меня много раз предавали»: Анджелина Джоли об отсутствии близких друзей

Джоли настолько привязана к своей семье, что ей совершенно не хочется от кого-то «отдыхать». «Мне нравится быть с людьми, которых я любою. Я не тот человек, который мечтает об уединении: «Вот бы все меня оставили в покое, чтоб я могла отдохнуть». Потому что обычно мой «отдых» заключается в том, чтобы быть с кем-нибудь. Я люблю делать других счастливыми. Это делает счастливой меня».

При этом у актрисы почти нет близких друзей, которым можно было бы позвонить в три ночи со своей проблемой. «У меня нет такого рода отношений ни с кем. Может, сказалась потеря матери в раннем возрасте. А может, из-за работы. А может из-за того, что меня много раз предавали. У меня не так много этих тёплых, близких отношений с кем-то, на кого можно положиться. Моя мама была мне очень близка. Но я её потеряла. У меня было несколько друзей, но их не было рядом в часы острой нужды. Осталась только пара людей, которым я доверяю».
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«Меня много раз предавали»: Анджелина Джоли об отсутствии близких друзей фотографии
«Меня много раз предавали»: Анджелина Джоли об отсутствии близких друзей фотографии
«Меня много раз предавали»: Анджелина Джоли об отсутствии близких друзей фотографии
«Меня много раз предавали»: Анджелина Джоли об отсутствии близких друзей фотографии
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