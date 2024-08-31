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«В наших телах заперто много боли»: Анджелина Джоли о пользе пения

31 августа
2024 год

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31 августа 2024

На пресс-конференции фильма «Мария», премьера которого состоялась на 81-м Венецианском кинофестивале, сыгравшая оперную певицу Марию Каллас Анджелина Джоли призналась, что 7 месяцев брала уроки оперного пения. В свежем интервью изданию "The Hollywood Reporter" Джоли рассказала, как уроки пения навели её на неожиданные размышления о скованности чувств и тела.

«В наших телах заперто много боли»: Анджелина Джоли о пользе пения

«Я бы каждому человеку посоветовала пойти на урок оперного пения. Жить, никогда не пытаясь спеть всем своим телом и так громко, как только можешь — это, как мне кажется, то, что все мы ощущаем. У нас не часто такое просят. Вообще, нас редко в жизни просят быть всем, чем мы можем, и чувствовать всё, что мы чувствуем.

«В наших телах заперто много боли»: Анджелина Джоли о пользе пения

Помню свой первый урок. Я плакала. Мне было грустно и страшно. Это была очень странная реакция моего тела. Я стояла там и учитель сказал: «Ладно, просто будь в своём теле. Глубоко вдохни, а потом выпусти всё, просто открой рот и дай звуку вырваться из глубины». Тогда меня захлестнули эмоции. Я вдруг поняла, как много заперто боли в наших телах. У нас напряжен голос, задраны плечи, болит живот. Мы напрягаемся, чтобы защититься. А самое сложное — позволить себе снова чувствовать, дышать и заново открываться, как того требовала работа над фильмом. И у меня это заняло какое-то время».
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«В наших телах заперто много боли»: Анджелина Джоли о пользе пения фотографии
«В наших телах заперто много боли»: Анджелина Джоли о пользе пения фотографии
«В наших телах заперто много боли»: Анджелина Джоли о пользе пения фотографии
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