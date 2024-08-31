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Анастасия Талызина и Сергей Новосад сыграли свадьбу

31 августа
2024 год

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31 августа 2024
25-летняя Анастасия Талызина вышла замуж за 30-летнего Сергея Новосада. Об этом актриса сообщила в соцсетях, опубликовав фотографии со свадьбы.

Анастасия Талызина и Сергей Новосад сыграли свадьбу


Анастасия и Сергей познакомились в 2022 году на съёмках фильма «Я делаю шаг». Снимался фильм с финальной сцены, когда между героями уже вовсю полыхала любовь, поэтому знакомство Анастасии и Сергея началось с "рабочего" поцелуя.

Анастасия Талызина и Сергей Новосад сыграли свадьбу

«Мы поцеловались первый раз в кадре, а после этого возникла прекрасная идея — погулять. Это было зимой в Пскове — очень красивом городе, очень романтичном и очень снежном. Мы катались с горки, Сережа ловил меня, никого не было на улицах», — рассказала Анастасия в интервью журналу «OK!». «Мы не хотели торопиться. И только после съёмок, когда вернулись в Москву, поняли, что не хотим быть друг без друга»
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№ 1
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   31.08.2024 - 21:26
А я ещё сыграю. Готовлюсь! (; читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Анастасия Талызина и Сергей Новосад сыграли свадьбу фотографии
Анастасия Талызина и Сергей Новосад сыграли свадьбу фотографии
Анастасия Талызина и Сергей Новосад сыграли свадьбу фотографии
Анастасия Талызина и Сергей Новосад сыграли свадьбу фотографии
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