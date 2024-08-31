Анастасия Талызина и Сергей Новосад сыграли свадьбу

25-летняя Анастасия Талызина
вышла замуж за 30-летнего Сергея Новосада
. Об этом актриса сообщила в соцсетях, опубликовав фотографии со свадьбы.
Анастасия и Сергей познакомились в 2022 году на съёмках фильма «Я делаю шаг»
. Снимался фильм с финальной сцены, когда между героями уже вовсю полыхала любовь, поэтому знакомство Анастасии и Сергея началось с "рабочего" поцелуя.
«Мы поцеловались первый раз в кадре, а после этого возникла прекрасная идея — погулять. Это было зимой в Пскове — очень красивом городе, очень романтичном и очень снежном. Мы катались с горки, Сережа ловил меня, никого не было на улицах»
, — рассказала Анастасия в интервью журналу «OK!»
. «Мы не хотели торопиться. И только после съёмок, когда вернулись в Москву, поняли, что не хотим быть друг без друга»
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