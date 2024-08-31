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Бывший муж Дженнифер Энистон женится на актрисе, которая моложе его на 23 года

31 августа
2024 год

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31 августа 2024
53-летний Джастин Теру, бывший муж Дженнифер Энистон, женится. Его избранницей стала 30-летняя актриса сериала «Позолоченный век» Николь Брайдон Блум. Об этом сообщает People.

Бывший муж Дженнифер Энистон женится на актрисе, которая моложе его на 23 года

Пара появилась вместе на Венецианском кинофестивале, а на безымянном пальце Николь публика заметила помолвочное кольцо с крупным драгоценным камнем. О романе пары стало известно в феврале 2023 года, когда они вместе посетили мероприятие Netflix в Нью-Йорке. Ранее папарацци их замечали на свиданиях, а в марте этого года они впервые вышли вместе в свет на вечеринке Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар».

Для Джастина брак с Николь станет вторым. С 2015 по 2017 год он был женат на Дженнифер Энистон. После развода актёры остались близкими друзьями, хотя Дженнифер признавалась, что тяжело переживала разрыв.
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Николь Брайдон БлумДжастин ТеруДженнифер Энистон
фильмы
Позолоченный век

фотографии >>
Бывший муж Дженнифер Энистон женится на актрисе, которая моложе его на 23 года фотографии
Бывший муж Дженнифер Энистон женится на актрисе, которая моложе его на 23 года фотографии
Бывший муж Дженнифер Энистон женится на актрисе, которая моложе его на 23 года фотографии
Бывший муж Дженнифер Энистон женится на актрисе, которая моложе его на 23 года фотографии
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