Бывший муж Дженнифер Энистон женится на актрисе, которая моложе его на 23 года

53-летний Джастин Теру
, бывший муж Дженнифер Энистон
, женится. Его избранницей стала 30-летняя актриса сериала «Позолоченный век» Николь Брайдон Блум
. Об этом сообщает
People.
Пара появилась вместе на Венецианском кинофестивале, а на безымянном пальце Николь публика заметила помолвочное кольцо с крупным драгоценным камнем. О романе пары стало известно в феврале 2023 года, когда они вместе посетили мероприятие Netflix в Нью-Йорке. Ранее папарацци их замечали на свиданиях, а в марте этого года они впервые вышли вместе в свет на вечеринке Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар».
Для Джастина брак с Николь станет вторым. С 2015 по 2017 год он был женат на Дженнифер Энистон. После развода актёры остались близкими друзьями, хотя Дженнифер признавалась, что тяжело переживала разрыв.
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