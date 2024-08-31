С Насти Ивлеевой требуют 4,7 млн рублей за срыв съёмок сериала

Кинокомпания Team Films подала в суд на Настю Ивлееву
и потребовала с неё 4 миллиона 699 тысяч 100 рублей за то, что она не смогла сняться в сериале из-за скандала после «голой» вечеринки
. Об этом сообщает
ТАСС.
Деньги передали Ивлеевой в качестве аванса ещё до старта съёмочного процесса, но после её повсеместной «отмены» создателям проекта пришлось срочно искать замену. Аванс Настя возвращать не стала. Теперь кинокомпания требует его обратно, причём с процентами. Сама Ивлеева пока никак не прокомментировала инцидент. Team Films — российская кинокомпания, которая производит фильмы и сериалы. Среди её проектов — «В клетке»
, «Точка ноль»
, «Чужие деньги»
, «Воронины»
, «Беглые родственники»
. Ранее Настя погасила задолженность перед налоговой на сумму более 11,3 млн руб.
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