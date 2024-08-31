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С Насти Ивлеевой требуют 4,7 млн рублей за срыв съёмок сериала

31 августа
2024 год

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31 августа 2024

Кинокомпания Team Films подала в суд на Настю Ивлееву и потребовала с неё 4 миллиона 699 тысяч 100 рублей за то, что она не смогла сняться в сериале из-за скандала после «голой» вечеринки. Об этом сообщает ТАСС.

С Насти Ивлеевой требуют 4,7 млн рублей за срыв съёмок сериала

Деньги передали Ивлеевой в качестве аванса ещё до старта съёмочного процесса, но после её повсеместной «отмены» создателям проекта пришлось срочно искать замену. Аванс Настя возвращать не стала. Теперь кинокомпания требует его обратно, причём с процентами. Сама Ивлеева пока никак не прокомментировала инцидент. Team Films — российская кинокомпания, которая производит фильмы и сериалы. Среди её проектов — «В клетке», «Точка ноль», «Чужие деньги», «Воронины», «Беглые родственники». Ранее Настя погасила задолженность перед налоговой на сумму более 11,3 млн руб.
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С Насти Ивлеевой требуют 4,7 млн рублей за срыв съёмок сериала фотографии
С Насти Ивлеевой требуют 4,7 млн рублей за срыв съёмок сериала фотографии
С Насти Ивлеевой требуют 4,7 млн рублей за срыв съёмок сериала фотографии
С Насти Ивлеевой требуют 4,7 млн рублей за срыв съёмок сериала фотографии
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