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Дебютанты: Михаил Тройник, Дарья Харченко и Павел Деревянко

4 августа
2024 год

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4 августа 2024
3 августа в Екатеринбурге состоялась церемония открытия III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая». В этом году на фестивале представлены несколько десятков игровых и документальных фильмов из России, Китая, Франции, Ирана, Норвегии, Германии, Сербии, Монголии, Чехии, Италии, Казахстана, Израиля, Пакистана и Португалии. Ведущими вечера стали Дарья Харченко и теле- и радиоведущий из Екатеринбурга Влад Изюменко. Среди гостей мероприятия были Павел Деревянко, Катерина Беккер, Михаил Тройник, Полина Цыганова, Юлия Хамитова и многие другие.

Дебютанты: Михаил Тройник, Дарья Харченко и Павел Деревянко
фото: Михаил Тройник

Дебютанты: Михаил Тройник, Дарья Харченко и Павел Деревянко
фото: Павел Деревянко

Дебютанты: Михаил Тройник, Дарья Харченко и Павел Деревянко
фото: Полина Цыганова

Дебютанты: Михаил Тройник, Дарья Харченко и Павел Деревянко
фото: Дарья Харченко

Дебютанты: Михаил Тройник, Дарья Харченко и Павел Деревянко
фото: Евгений Григорьев и Екатерина Беккер

Дебютанты: Михаил Тройник, Дарья Харченко и Павел Деревянко
фото: Юлия Хамитова

Дебютанты: Михаил Тройник, Дарья Харченко и Павел Деревянко
фото: Михаил Иванов

Дебютанты: Михаил Тройник, Дарья Харченко и Павел Деревянко
фото: Никита Миклушов

Дебютанты: Михаил Тройник, Дарья Харченко и Павел Деревянко
фото: Стефан де Дюрфор

Фестиваль проходит с 2 по 7 августа 2024 года. Все показы – открытые, гости и жители Екатеринбурга смогут принять участие во всех мероприятиях бесплатно, по регистрации, которая будет доступна на официальном сайте.
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блеск и нищета красных дорожекКинофестиваль "Одна шестая"стиль
персоны
Катерина БеккерЕвгений Григорьев (VI)Стефан Де ДюрфорПавел ДеревянкоМихаил Иванов (X)Никита МиклушовКонстантин СтатскийМихаил ТройникЮлия ХамитоваДарья ХарченкоПолина ЦыгановаВиктор Шадрин (II)

фотографии >>
Дебютанты: Михаил Тройник, Дарья Харченко и Павел Деревянко фотографии
Дебютанты: Михаил Тройник, Дарья Харченко и Павел Деревянко фотографии
Дебютанты: Михаил Тройник, Дарья Харченко и Павел Деревянко фотографии
Дебютанты: Михаил Тройник, Дарья Харченко и Павел Деревянко фотографии
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