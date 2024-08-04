Дебютанты: Михаил Тройник, Дарья Харченко и Павел Деревянко

3 августа в Екатеринбурге состоялась церемония открытия III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая». В этом году на фестивале представлены несколько десятков игровых и документальных фильмов из России, Китая, Франции, Ирана, Норвегии, Германии, Сербии, Монголии, Чехии, Италии, Казахстана, Израиля, Пакистана и Португалии. Ведущими вечера стали Дарья Харченко и теле- и радиоведущий из Екатеринбурга Влад Изюменко. Среди гостей мероприятия были Павел Деревянко, Катерина Беккер, Михаил Тройник, Полина Цыганова, Юлия Хамитова и многие другие.
фото: Михаил Тройник
фото: Павел Деревянко
фото: Полина Цыганова
фото: Дарья Харченко
фото: Евгений Григорьев и Екатерина Беккер
фото: Юлия Хамитова
фото: Михаил Иванов
фото: Никита Миклушов
фото: Стефан де Дюрфор
Фестиваль проходит с 2 по 7 августа 2024 года. Все показы – открытые, гости и жители Екатеринбурга смогут принять участие во всех мероприятиях бесплатно, по регистрации, которая будет доступна на официальном сайте.
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