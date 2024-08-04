Пит Дэвидсон снова отправился на лечение в рехаб

что почитать?

Сценарист «Она такая классная» — о стигматизации РАС, культе музыки, Льве Зулькарнаеве и поиске историй

Смотреть онлайн: «Игры», «Взрослые» и «Она такая классная»

В ночь со 2 на 3 августа, 00:30, Кино ТВ

«Афера по-американски»: Много шума из париков

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников

Интервью

Егор Корешков: «Я бы хотел видеть больше экспериментального кино, выходящего за рамки стандартных тем и форматов»

Актер – о фильме «Сломя голову», античной литературе и лаборатории в рамках фестиваля «Одна шестая»