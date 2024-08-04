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Пит Дэвидсон снова отправился на лечение в рехаб

4 августа
2024 год

Лайфстайл >>
4 августа 2024
Пит Дэвидсон снова обратился в реабилитационный центр, чтобы привести в порядок ментальное здоровье. Недавно актёр и экс-резидент Saturday Night Live признался, что продолжает курить запрещённые вещества на фоне борьбы с зависимостями. Пока неясно, в какое именно лечебное заведение отправится 30-летний актёр, ведь по всей Калифорнии открыто множество элитных рехабов. Об этом сообщает Daily Mail.

Пит Дэвидсон снова отправился на лечение в рехаб

Инсайдер из окружения Дэвидсона в диалоге с People сообщил, что психическое здоровье «всегда было у Пита в приоритете». В 2023 году Дэвидсон уже проходил курс реабилитации в связи с диагнозами «посттравматическое стрессовое расстройство» и «пограничное расстройство личности».
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Пит Дэвидсон снова отправился на лечение в рехаб фотографии
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