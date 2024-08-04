Мотоспорт и татуировки: Денис Шведов рассказал о своих увлечениях

Денис Шведов
дал интервью
изданию «ОК!» и рассказал о своих увлечениях. Помимо работы, актёр обожает мотоспорт и при возможности покрыл бы всё тело татуировками.
Несколько татуировок у актёра всё-таки есть: «Татуировки — моя страсть! Если бы не работа в кино, то я бы уже был весь зататуированный. Есть несколько любимых: римские цифры на руке и странная геометрия на левом плече. У меня есть фильмы, где их можно увидеть. Скрывать приходилось, конечно, когда мы снимали «Доктор Преображенский»: бывший военный хирург в Советском Союзе вряд ли себе мог позволить что-то подобное, поэтому нам приходилось перед постельными сценами по несколько часов сидеть в гримвагене их закрашивать»
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А шесть лет назад у Шведова появилась страсть к мотоциклам: «С каждым годом это всё только усугубляется — в хорошем смысле, естественно. Понимаю, что за пять-шесть лет опыта я до сих пор не овладел управлением мотоциклом. С каждым новым сезоном осознаю, что нужно постоянно совершенствоваться и учиться новому, чтобы просто выжить на дороге»
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