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Мотоспорт и татуировки: Денис Шведов рассказал о своих увлечениях

4 августа
2024 год

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4 августа 2024
Денис Шведов дал интервью изданию «ОК!» и рассказал о своих увлечениях. Помимо работы, актёр обожает мотоспорт и при возможности покрыл бы всё тело татуировками.

Мотоспорт и татуировки: Денис Шведов рассказал о своих увлечениях

Несколько татуировок у актёра всё-таки есть: «Татуировки — моя страсть! Если бы не работа в кино, то я бы уже был весь зататуированный. Есть несколько любимых: римские цифры на руке и странная геометрия на левом плече. У меня есть фильмы, где их можно увидеть. Скрывать приходилось, конечно, когда мы снимали «Доктор Преображенский»: бывший военный хирург в Советском Союзе вряд ли себе мог позволить что-то подобное, поэтому нам приходилось перед постельными сценами по несколько часов сидеть в гримвагене их закрашивать».

Мотоспорт и татуировки: Денис Шведов рассказал о своих увлечениях

А шесть лет назад у Шведова появилась страсть к мотоциклам: «С каждым годом это всё только усугубляется — в хорошем смысле, естественно. Понимаю, что за пять-шесть лет опыта я до сих пор не овладел управлением мотоциклом. С каждым новым сезоном осознаю, что нужно постоянно совершенствоваться и учиться новому, чтобы просто выжить на дороге».

Мотоспорт и татуировки: Денис Шведов рассказал о своих увлечениях
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Мотоспорт и татуировки: Денис Шведов рассказал о своих увлечениях фотографии
Мотоспорт и татуировки: Денис Шведов рассказал о своих увлечениях фотографии
Мотоспорт и татуировки: Денис Шведов рассказал о своих увлечениях фотографии
Мотоспорт и татуировки: Денис Шведов рассказал о своих увлечениях фотографии
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