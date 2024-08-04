Денис Шведов рассказал о желании снять сериал про байкерскую жизнь в России

Логичным продолжением занятий мотоспортом Дениса Шведова
стало его желание снять проект о байкерской жизни в России. Об этом он рассказал
в интервью журналу «ОК!».
«Если бы у меня были деньги, я бы снял платформенный, восьмисерийный проект про клубную байкерскую жизнь в России. Мне кажется, что у большей части наших зрителей поверхностные и весьма шаблонные представления о том, что это такое вообще, как байкеры ведут свою жизнь, как вообще туда попадают и чем живут эти люди. Это настолько многогранный, разнообразный мир с невероятными людьми, приключениями, историями, поэтому я бы хотел сделать и рассказать такую историю. Это один из тех сценариев, которые мы с друзьями разрабатываем, чтобы показать байкерскую жизнь изнутри»
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