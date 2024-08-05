Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Старик и море»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

5 августа
2024 год

Лайфстайл >>
5 августа 2024

78-летний Дэвид Линч дал интервью журналу Sight & Sound и рассказал, что у него диагностировали смертельное заболевание – эмфизему лёгких, в результате которого альвеолы теряют свою эластичность, вызывая одышку и затрудняя дыхание. Теперь режиссёр работает только из дома, поскольку на улице может заразиться коронавирусом или простудой.

Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

«У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет. Я не могу выйти на улицу. И я могу пройти лишь небольшое расстояние, после чего мне не хватит кислорода», — сказал 78-летний режиссёр, отвечая на вопрос, хочет ли он снова снимать фильмы.

«Я очень любил курить, но в конце концов курение задело меня. Для меня это было частью художественной жизни. Нет ничего подобного в этом мире — это так прекрасно. А между тем это убивает меня. Поэтому мне пришлось бросить», — добавил Линч.

Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

Режиссёр опасается выходить из дома из-за возможности простудиться, поэтому работает над проектами только удалённо: «Мне было бы очень плохо заболеть даже простудой. Так что, скорее всего, я буду режиссировать из своего дома… Мне бы это не очень понравилось. Мне нравится быть среди событий и черпать идеи там. Но я бы попытался снять [фильм] удалённо, если бы до этого дошло».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Дэвид Линч

фотографии >>
Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни фотографии
Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни фотографии
Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни фотографии
Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Старик и море»

Скорбим

Людмила Дьяченко
4 августа ушла из жизни актриса, театральный режиссёр Людмила Дьяченко.

День рождения >>

Жан Байжанбаев
Юрий Думчев
Ольга Зайцева
Михаил Зимин
Игорь Лагутин
Вероника Норина
Александр Пацевич
Михаил Пшеничный
Вера Холодная
Карла Гравина
Лидия Ламайсон
Кароль Лор
Джон Саксон
Роберт Тейлор
Марлене Фавела
Джоан Хиксон
все родившиеся 5 августа >>

Афиша кино >>

2+2
комедия
Италия, 2023
Астрал. Проклятие Лилит
фильм ужасов
Индонезия, 2022
Кукушка
триллер, фильм ужасов
Германия, 2024
Шкатулка дьявола 3. Воскрешение
фильм ужасов
Великобритания, 2024
Бордерлендс
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
Великобритания, Венгрия, США, 2024
Мой дикий друг
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Ячейка общества
драма
Россия, 2024
Тополиный пух
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Империя
комедия, научная фантастика
Бельгия, Германия, Италия, Франция, 2024
Призрачный свет
драма, комедия
США, 2024
Телец
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2022
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?