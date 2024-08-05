Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

78-летний Дэвид Линч
дал интервью
журналу Sight & Sound и рассказал, что у него диагностировали смертельное заболевание – эмфизему лёгких, в результате которого альвеолы теряют свою эластичность, вызывая одышку и затрудняя дыхание. Теперь режиссёр работает только из дома, поскольку на улице может заразиться коронавирусом или простудой.
«У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет. Я не могу выйти на улицу. И я могу пройти лишь небольшое расстояние, после чего мне не хватит кислорода»
, — сказал 78-летний режиссёр, отвечая на вопрос, хочет ли он снова снимать фильмы.
«Я очень любил курить, но в конце концов курение задело меня. Для меня это было частью художественной жизни. Нет ничего подобного в этом мире — это так прекрасно. А между тем это убивает меня. Поэтому мне пришлось бросить»
, — добавил Линч.
Режиссёр опасается выходить из дома из-за возможности простудиться, поэтому работает над проектами только удалённо: «Мне было бы очень плохо заболеть даже простудой. Так что, скорее всего, я буду режиссировать из своего дома… Мне бы это не очень понравилось. Мне нравится быть среди событий и черпать идеи там. Но я бы попытался снять [фильм] удалённо, если бы до этого дошло»
.
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