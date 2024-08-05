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Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова

5 августа
2024 год

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5 августа 2024
3 и 4 августа на Плюс Даче прошёл фестиваль поп-культуры BUBBLE Weekend, подготовленный командой издательства комиксов BUBBLE и Кинопоиском. Среди гостей мероприятия были Иван Янковский, Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова, Виктория Толстоганова, Никита Тарасов, Валентина Ляпина и многие другие.

Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова
фото: Иван Янковский

Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова
фото: Любовь Аксёнова

Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова
фото: Ольга Сутулова

Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова
фото: Виктория Толстоганова

Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова
фото: Никита Тарасов

Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова
фото: Валентина Ляпина

Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова
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Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова
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Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова
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Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова
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Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова
фото: Сергей Горошко
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Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова фотографии
Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова фотографии
Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова фотографии
Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова фотографии
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