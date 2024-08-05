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5 августа 2024
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Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова
Весёлые картинки: Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Виктория Толстоганова
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5 августа 2024
3 и 4 августа на Плюс Даче прошёл фестиваль поп-культуры BUBBLE Weekend, подготовленный командой издательства комиксов BUBBLE и
Кинопоиском
. Среди гостей мероприятия были
Иван Янковский
,
Любовь Аксёнова
,
Ольга Сутулова
,
Виктория Толстоганова
,
Никита Тарасов
,
Валентина Ляпина
и многие другие.
фото: Иван Янковский
фото: Любовь Аксёнова
фото: Ольга Сутулова
фото: Виктория Толстоганова
фото: Никита Тарасов
фото: Валентина Ляпина
фото: Олег Трофим
фото: Александр Сетейкин
фото: Владимир Мирзоев
фото: Иван Трушин
фото: Илья Виногорский
фото: Маргарита Галич
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