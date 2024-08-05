Гаспар Ноэ приехал в Москву

Французский режиссёр Гаспар Ноэ, автор фильмов «Необратимость», «Вход в пустоту», «Экстаз» и многих других, приехал в Москву. Официально он не сообщал о своём визите. Фото и видео с ним опубликовали посетители столичных клубов «Симач» и Arma 17 в ночь с 3 на 4 августа. В одном из роликов Ноэ танцует под песню Шуры «Ты не верь слезам».
фото: Гаспар Ноэ
Сегодня приезд Гаспара подтвердил журнал «Москвичка», выложив с ним фото на Красной площади. Как отмечает издание, режиссёр приехал на специальное закрытое мероприятие «Москвички» и компании Arthouse. Приглашение на него получил «ограниченный круг лиц».
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