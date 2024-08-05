Гаспар Ноэ приехал в Москву

что почитать?

Рузиль Минекаев и Ева Смирнова станут братом и сестрой в анимационном фильме «Как приручить бизона»

Третий сезон «Филина» с Данилой Якушевым стартует 5 августа

Интервью

Егор Корешков: «Я бы хотел видеть больше экспериментального кино, выходящего за рамки стандартных тем и форматов»

Актер – о фильме «Сломя голову», античной литературе и лаборатории в рамках фестиваля «Одна шестая»