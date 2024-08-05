Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анна Хилькевич покидает шоу «УТРО.ТНТ»

5 августа
2024 год

Лайфстайл >>
5 августа 2024
Анна Хилькевич на время уходит из шоу «УТРО. ТНТ» в декрет. Эта эфирная неделя станет финальной – 9 августа Анна проведет последний выпуск перед отпуском. Пока она будет заниматься приятными хлопотами и готовиться к рождению дочери, со зрителями ТНТ останутся Ольга Серябкина, Анатолий Цой и их большая команда молодых ведущих.

Анна Хилькевич покидает шоу «УТРО.ТНТ»
фото: Анна Хилькевич

Проект «УТРО. ТНТ» стал для Анны Хилькевич знаковым: именно в эфире утренней программы она раскрыла свою третью беременность. На протяжении 4 месяцев вместе с другими ведущими Анна будила аудиторию и заряжала позитивом на предстоящий день всех, кто начинает свой день вместе с телеканалом ТНТ. Также именно на шоу Анна помирилась с Ольгой Серябкиной. «Чёрная кошка» между девушками пробежала во время первого сезона реалити «Выжить в Дубае». Тогда у Анны и Ольги вспыхнул конфликт, уладить которой получилось в эфире «УТРО. ТНТ» в день рождения Серябкиной. Тогда же Анна предложила Ольге роль ведущей в утреннем шоу.

Анна Хилькевич покидает шоу «УТРО.ТНТ»
фото: Анна Хилькевич и Ольга Серябкина

Смотрите шоу «УТРО. ТНТ» каждый день по будням с 6:00 до 8:00!
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ноготочки, детские сады, товары для дома: Анна Хилькевич рассказала о личных бизнесах
Анна Хилькевич ждёт третьего ребёнка
Поиск по меткам
телешоу
персоны
Ольга СерябкинаАнна ХилькевичАнатолий Цой

фотографии >>
Анна Хилькевич покидает шоу «УТРО.ТНТ» фотографии
Анна Хилькевич покидает шоу «УТРО.ТНТ» фотографии
Анна Хилькевич покидает шоу «УТРО.ТНТ» фотографии
Анна Хилькевич покидает шоу «УТРО.ТНТ» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Дьяченко
4 августа ушла из жизни актриса, театральный режиссёр Людмила Дьяченко.

День рождения >>

Валерий Астахов
Дмитрий Богданов
Игорь Гаспарян
Виктория Заболотная
Софья Каштанова
Ксения Князева
Мария Леонова
Марина Могилевская
Янина Студилина
Люсиль Болл
Ромола Гарай
Мелисса Джордж
Роберт Митчем
Джейсон О'Мара
Вера Фармига
Катрин Хикс
все родившиеся 6 августа >>

Афиша кино >>

2+2
комедия
Италия, 2023
Астрал. Проклятие Лилит
фильм ужасов
Индонезия, 2022
Кукушка
триллер, фильм ужасов
Германия, 2024
Шкатулка дьявола 3. Воскрешение
фильм ужасов
Великобритания, 2024
Бордерлендс
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
Великобритания, Венгрия, США, 2024
Мой дикий друг
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Ячейка общества
драма
Россия, 2024
Тополиный пух
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Империя
комедия, научная фантастика
Бельгия, Германия, Италия, Франция, 2024
Призрачный свет
драма, комедия
США, 2024
Телец
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2022
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен