Анна Хилькевич покидает шоу «УТРО.ТНТ»

Анна Хилькевич на время уходит из шоу «УТРО. ТНТ» в декрет. Эта эфирная неделя станет финальной – 9 августа Анна проведет последний выпуск перед отпуском. Пока она будет заниматься приятными хлопотами и готовиться к рождению дочери, со зрителями ТНТ останутся Ольга Серябкина, Анатолий Цой и их большая команда молодых ведущих.
фото: Анна Хилькевич
Проект «УТРО. ТНТ» стал для Анны Хилькевич знаковым: именно в эфире утренней программы она раскрыла свою третью беременность. На протяжении 4 месяцев вместе с другими ведущими Анна будила аудиторию и заряжала позитивом на предстоящий день всех, кто начинает свой день вместе с телеканалом ТНТ. Также именно на шоу Анна помирилась с Ольгой Серябкиной. «Чёрная кошка» между девушками пробежала во время первого сезона реалити «Выжить в Дубае». Тогда у Анны и Ольги вспыхнул конфликт, уладить которой получилось в эфире «УТРО. ТНТ» в день рождения Серябкиной. Тогда же Анна предложила Ольге роль ведущей в утреннем шоу.
фото: Анна Хилькевич и Ольга Серябкина
Смотрите шоу «УТРО. ТНТ» каждый день по будням с 6:00 до 8:00!
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