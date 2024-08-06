«Мне сложно принять то, что у моих ровесников появляются дети»: Стася Милославская о взрослении

5 августа в онлайн-кинотеатре Okko выходит драмеди-сериал о трёх подругах и их незамысловатой сексуальной жизни «Взрослые» — режиссёрский дебют дочери Валерия ТодоровскогоЕкатерины, отмеченный наградой на фестивале «Пилот». В преддверии выхода сериала исполнительницы главных ролей рассказали изданию «Hello!» о детстве и взрослении.
фото: Стася Милославская, Анастасия Талызина, Мария Мацель и Екатерина Тодоровская
Стася Милославская, которой досталась роль расчерченной по линейке Сони, призналась, что ей с трудом удаётся примириться с тем, что у её ровесников рождаются дети. «Я была из тех детей, кого каждое лето отправляли в детский лагерь — со 2 по 11 класс. Именно там все происходило: интересные знакомства, дружба, первые подростковые влюбленности. Удивительное время. Также у нас была мощная детская тусовка на даче: мы вместе росли, играли, постоянно что-то придумывали. Например, перевоплощались с мальчишками в черепашек-ниндзя, я была Эйприл. Потом я где-то откопала печатную машинку и стала писать ужастики. Каждый вечер собирала всех у себя на участке и зачитывала новую главу».
«Не считаю себя взрослым человеком. Взрослая я только в своих поступках и принятых решениях. Но, честно говоря, порой ощущаю себя лет на 16. Мне сложно принимать, например, когда у моих друзей-одногодок появляются дети. Кажется, до этого момента ещё очень далеко. Тем временем мне уже практически 30. При этом я никогда не сталкивалась с проблемой поиска себя — вектор наметила еще в подростковом возрасте, и иду по этой траектории».
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