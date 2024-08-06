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Маша Мацель анонсировала выпуск своего дебютного альбома

6 августа
2024 год

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6 августа 2024

Актриса Маша Мацель рассказала в интервью изданию «Hello!» о своём дебютном сольном альбоме, который выйдет уже совсем скоро: «Осенью выпускаю свой первый сольный альбом, он уже записан. Для меня это дебют, потому что ранее я выпускала либо каверы, либо песни в соавторстве. Я долго готовила этот альбом, надеюсь, дальше всё будет быстрее и проще. И мне очень хочется, чтобы его услышали».

Маша Мацель анонсировала выпуск своего дебютного альбома

Вокально-инструментальные таланты актрисы можно было оценить в сериале «ЮЗЗЗ», фильмах «Отпуск в октябре», «Страна Саша» и «Детка», а также в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. «В «Музыкальной интуиции» я решила поучаствовать зимой на третьем курсе. Мне было нечем заняться, и я отправила заявку. Что-то меня в этом заинтересовало. Многие говорили, что мне нужно на «Голос», но это же очень субъективная штука: почему кто-то решает, хорошо ты поешь или нет? В «Музыкальной интуиции» просто прикольно: приходишь и поешь. А вот конкурсы я не очень люблю», — призналась Мария в интервью изданию The Blueprint два года назад.

Маша Мацель анонсировала выпуск своего дебютного альбома

Тогда мысли о музыкальной карьере возникали у актрисы только в связке с мыслями о нехватке опыта: «Просто каверы записывать уже не так интересно. Да, я умею петь. И что дальше? Ну, могу научиться петь лучше. Следующий этап — писать и выпускать свои песни».

Маша Мацель анонсировала выпуск своего дебютного альбома

А в марте 2024 года голос Маши зазвучал на альбоме «Atàrg» творческого объединения uncle pecos, в которое входят актёры Илларион Маров и Степан Белозёров. И уже тогда у Марии были готовы все песни для сольного альбома: «За два года, к слову, я написала все треки для своего первого альбома — делала это очень медленно, во всем сомневаясь. Теперь же близка к тому, чтобы альбом выпустить».
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№ 1
Тульский парень   6.08.2024 - 17:03
Когда карьера не бьет ключом можно подумать про другие направления. В новом деле может попереть не по-детски. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фотографии >>
Маша Мацель анонсировала выпуск своего дебютного альбома фотографии
Маша Мацель анонсировала выпуск своего дебютного альбома фотографии
Маша Мацель анонсировала выпуск своего дебютного альбома фотографии
Маша Мацель анонсировала выпуск своего дебютного альбома фотографии
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