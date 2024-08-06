Маша Мацель анонсировала выпуск своего дебютного альбома

что почитать?

Там чудеса, акулка бродит — и кто-то без трусов сидит

Киану Ривз, Терминатор и нежить против ядерного апокалипсиса: главные новости аниме за неделю

«Призрак в доспехах»: Вы киборги, господа!

Третий сезон «Филина» с Данилой Якушевым стартует 5 августа

Разбираемся в нарративе игровой вселенной, перенесенной на киноэкраны

Планета Железяка: Психопаты и где они обитают во вселенной «Бордерлендс»

В широкий прокат фильм выйдет в следующем году

Интервью

Егор Корешков: «Я бы хотел видеть больше экспериментального кино, выходящего за рамки стандартных тем и форматов»

Актер – о фильме «Сломя голову», античной литературе и лаборатории в рамках фестиваля «Одна шестая»