Маша Мацель анонсировала выпуск своего дебютного альбома

Актриса Маша Мацель
рассказала в интервью изданию «Hello!»
о своём дебютном сольном альбоме, который выйдет уже совсем скоро: «Осенью выпускаю свой первый сольный альбом, он уже записан. Для меня это дебют, потому что ранее я выпускала либо каверы, либо песни в соавторстве. Я долго готовила этот альбом, надеюсь, дальше всё будет быстрее и проще. И мне очень хочется, чтобы его услышали»
.
Вокально-инструментальные таланты
актрисы можно было оценить
в сериале «ЮЗЗЗ»
, фильмах «Отпуск в октябре»
, «Страна Саша»
и «Детка»
, а также в шоу «Музыкальная интуиция
» на ТНТ. «В «Музыкальной интуиции» я решила поучаствовать зимой на третьем курсе. Мне было нечем заняться, и я отправила заявку. Что-то меня в этом заинтересовало. Многие говорили, что мне нужно на «Голос», но это же очень субъективная штука: почему кто-то решает, хорошо ты поешь или нет? В «Музыкальной интуиции» просто прикольно: приходишь и поешь. А вот конкурсы я не очень люблю»
, — призналась Мария в интервью изданию The Blueprint
два года назад.
Тогда мысли о музыкальной карьере возникали у актрисы только в связке с мыслями о нехватке опыта: «Просто каверы записывать уже не так интересно. Да, я умею петь. И что дальше? Ну, могу научиться петь лучше. Следующий этап — писать и выпускать свои песни».
А в марте 2024 года голос Маши зазвучал на альбоме «Atàrg» творческого объединения uncle pecos, в которое входят актёры Илларион Маров
и Степан Белозёров
. И уже тогда у Марии были
готовы все песни для сольного альбома: «За два года, к слову, я написала все треки для своего первого альбома — делала это очень медленно, во всем сомневаясь. Теперь же близка к тому, чтобы альбом выпустить».
обсуждение >>