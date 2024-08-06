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Сын Умы Турман и Итана Хоука дебютирует в режиссуре

6 августа
2024 год

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6 августа 2024
Сын актёров Умы Турман и Итана Хоука, 22-летний Левон Хоук дебютирует в качестве театрального режиссёра с постановкой под названием «Picture Day» (этим словосочетанием называют день, когда детей фотографируют для школьного фотоальбома), премьера которой запланирована на 6 октября в бруклинском арт-пространстве Coffey Street Studios.

Сын Умы Турман и Итана Хоука дебютирует в режиссуре

Левон сам же и написал пьесу, действие которой разворачивается в гостиной квартиры, где живут несколько парней. Возникший почти на пустом месте конфликт вскрывает проблемы и сложности из жизни зумеров (ну там, сексуальность, самоидентификация и так далее).

Сын Умы Турман и Итана Хоука дебютирует в режиссуре

Параллельно с этим Левон продолжает осваивать актёрское ремесло — на его счету уже три работы в фильмах и сериалах. Дебютировав год назад в сериале «Переполненная комната», Левон получил одну их главных ролей в вестерне «Чаща», снявшись с Джульетт Льюис и Питером Динклэйджем. А совсем скоро мы увидим его в дебютной режиссёрской работе Зои Кравиц «Моргни дважды», премьера которой запланирована на конец августа.
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Сын Умы Турман и Итана Хоука дебютирует в режиссуре фотографии
Сын Умы Турман и Итана Хоука дебютирует в режиссуре фотографии
Сын Умы Турман и Итана Хоука дебютирует в режиссуре фотографии
Сын Умы Турман и Итана Хоука дебютирует в режиссуре фотографии
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