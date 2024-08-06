Сын Умы Турман и Итана Хоука дебютирует в режиссуре

Сын актёров Умы Турман
и Итана Хоука
, 22-летний Левон Хоук
дебютирует в качестве театрального режиссёра с постановкой под названием «Picture Day» (этим словосочетанием называют день, когда детей фотографируют для школьного фотоальбома), премьера которой запланирована на 6 октября в бруклинском арт-пространстве Coffey Street Studios.
Левон сам же и написал пьесу, действие которой разворачивается в гостиной квартиры, где живут несколько парней. Возникший почти на пустом месте конфликт вскрывает проблемы и сложности из жизни зумеров (ну там, сексуальность, самоидентификация и так далее).
Параллельно с этим Левон продолжает осваивать актёрское ремесло — на его счету уже три работы в фильмах и сериалах. Дебютировав год назад в сериале «Переполненная комната»
, Левон получил одну их главных ролей в вестерне «Чаща»
, снявшись с Джульетт Льюис
и Питером Динклэйджем
. А совсем скоро мы увидим его в дебютной режиссёрской работе Зои Кравиц «Моргни дважды»
, премьера которой запланирована на конец августа.
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