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Дейзи Ридли диагностировали Базедову болезнь

7 августа
2024 год

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7 августа 2024
Дeйзи Ридли не стесняется рассказывать о своих проблемах со здоровьем: поклонники актрисы уже в курсе, что у неё был эндометриоз (которым в среднем страдает 10% женщин по всему миру) и поликистоз яичников (который встречается и того чаще). В новом интервью журналу «Women’s Health» Дейзи обнародовала свой новый диагноз — болезнь Грейвза, она же Базедова болезнь, она же диффузный токсический зоб — аутоимунное заболевание, вызванное избытком гормонов щитовидной железы.

Дейзи Ридли диагностировали Базедову болезнь

О своей болезни актриса узнала в сентябре 2023 года после того, как терапевт направил её к эндокринологу с жалобами на приливы и быструю утомляемость. Дейзи начала чувствовать себя ужасно после съёмок в психологическом триллере «Тайна в её глазах». «Я думала, что моё плохое самочувствие связано с тем, что я только что играла полную стресса роль».

Дейзи Ридли диагностировали Базедову болезнь

Когда актриса перечислила эндокринологу свои симптомы, которые включали учащённое сердцебиение, потерю веса, усталость и тремор рук, врач упомянул, что ощущения, которые испытывают при болезни Грейвза, часто описываю как «усталый, но взвинченный». И Дейзи осознала, что уже продолжительное время чувствовала себя чересчур раздражительной. Актриса сначала очень расстроилась (подобные заболевания предполагают пожизненный приём лекарств), но потом потихоньку привыкла к новой рутине и стала ещё внимательнее относиться к ощущениям в своём теле и чаще давать себе отдых.
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Дейзи Ридли диагностировали Базедову болезнь фотографии
Дейзи Ридли диагностировали Базедову болезнь фотографии
Дейзи Ридли диагностировали Базедову болезнь фотографии
Дейзи Ридли диагностировали Базедову болезнь фотографии
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