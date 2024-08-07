Маленький принц: Юлия Александрова, Анна Пескова и Елена Бирюкова

Новости кино
Премьера состоится на Кинопоиске в 2025 году
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В широкий прокат фильм выйдет в следующем году
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Актриса ощущает себя лет на 16
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Разбираемся в нарративе игровой вселенной, перенесенной на киноэкраны
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Актёр якобы был против покупки электромотоцикла
Спутник телезрителя
6 августа, 13:05, viju TV1000 action
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Завершились съемки четвертого сезона сериала
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Кино-Театр.Ру и Promokodoff.ru
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