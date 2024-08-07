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Маленький принц: Юлия Александрова, Анна Пескова и Елена Бирюкова

7 августа
2024 год

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7 августа 2024
6 августа в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма для всей семьи «Мой дикий друг». Картину зрителям представили актёры Юлия Александрова и Михаил Башкатов.

Маленький принц: Юлия Александрова, Анна Пескова и Елена Бирюкова
фото: Юлия Александрова с дочерью Верой

Маленький принц: Юлия Александрова, Анна Пескова и Елена Бирюкова
фото: Михаил Башкатов с семьёй

Среди гостей премьеры были замечены Елена Бирюкова, Анна Пескова, Анна Бегунова, Дмитрий Власкин и другие.

Маленький принц: Юлия Александрова, Анна Пескова и Елена Бирюкова
фото: Анна Пескова с детьми

Маленький принц: Юлия Александрова, Анна Пескова и Елена Бирюкова
фото: Виктория Дайнеко

Маленький принц: Юлия Александрова, Анна Пескова и Елена Бирюкова
фото: Елена Бирюкова с дочерью

Маленький принц: Юлия Александрова, Анна Пескова и Елена Бирюкова
фото: Дмитрий Власкин и Анна Бегунова с детьми

Маленький принц: Юлия Александрова, Анна Пескова и Елена Бирюкова
фото: Юлия Проскурякова

Маленький принц: Юлия Александрова, Анна Пескова и Елена Бирюкова
фото: Дочери Юрия Колокольникова

«Мой дикий друг» в прокате с 8 августа 2024 года.

«Мой дикий друг»
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Маленький принц: Юлия Александрова, Анна Пескова и Елена Бирюкова фотографии
Маленький принц: Юлия Александрова, Анна Пескова и Елена Бирюкова фотографии
Маленький принц: Юлия Александрова, Анна Пескова и Елена Бирюкова фотографии
Маленький принц: Юлия Александрова, Анна Пескова и Елена Бирюкова фотографии
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