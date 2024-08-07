«”Квартет И” — это деньги и благополучие»: Александр Демидов об отсутствии творческой энергии

В свежем интервью
интернет-изданию «Москвич» участники «Квартета И»
рассказали о своём новом фильме «Один день в Стамбуле»
, смене образов и творческо-финансовом устройстве коллектива. И несмотря на видимую сплочённость коллектива, не все его участники пребывают в восторге от того, что они делают. Например, утомившийся за 30 лет работы Александр Демидов
признался, что ему не нравится спектакль «В Бореньке чего-то нет»
. «Когда мы его репетировали, у меня было ощущение, что мы оказывались в алкогольном запое… Эту историю слишком насытили линией режиссерских раздумий, которой не должно было быть».
На вопрос, почему он в этом участвует, Александр ответил с обезоруживающей прямотой: «Я выступаю в качестве актера и одного из участников бренда. Существуют условия, в которых я вынужден существовать и работать. Уйти в никуда и заниматься сольной карьерой — нужно много энергии, а я за свои 50 с лишним ее подрасплескал. «Квартет» — это деньги, мое благополучие и возможность нормального существования, потому что «Квартет И» до сих пор успешен. Очень странно прыгать 23-й сезон и играть помощника директора радиостанции — это совсем неорганично и со стороны смешно. Для меня это настолько пройденный этап в плане творчества, что, кроме слова «работа», я не могу ничего об этом сказать».
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