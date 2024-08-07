«Я стала более эмоциональна в плане жестов и мимики»: Марина Федункив о браке с итальянцем

В 2021 году Марина Федункив вышла
замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи
, с которым познакомилась благодаря общим друзьям. Супруги живут в Москве, периодически наведываясь к родственникам Стефавно в Италию. В интервью
изданию «Hello!» актриса поделилась своими наблюдениями о разнице менталитетов русских и итальянцев.
«Мы, русские, очень осторожные, недоверчивые. Итальянцы другие – они открыты этому миру. Не скажу, что мне приходится с этим справляться, наоборот, я с удовольствием учусь у своего мужа. А вот то, что нас объединяет – это душевность и способность испытывать искренние и честные эмоции.
Меня всегда удивляли трепетные отношения мам и сыновей. В Италии мама – это святое, это безусловная любовь и уважение на всю жизнь. Наблюдаю, как Стефано общается с мамой и восхищаюсь ещё больше – и им, как сыном, и ею, как той, которая смогла воспитать прекрасного человека и мужчину»
.
А так же рассказала о привычках, которые супруги переняли друг у друга: «Мне кажется, что после замужества я стала более эмоциональной в плане жестов и мимики – да, по крови я не итальянка, но самая настоящая итальянская жена! И обожаю собираться большой компанией, как на родине мужа, на ужин. Там можно и пошутить, и обсудить все на свете!
А муж в восторге от обилия праздников – готов отмечать каждый, обожает нашу традицию готовить оливье и холодец на Новый год. Стефано очень любит Россию, с такой теплотой относится ко всему, что связано с нашей культурой, это восхищает и радует. А главное, что он прекрасно понимает наш юмор и даже сам любит и умеет прекрасно пошутить на русском»
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