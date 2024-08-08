Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сыграли свадьбу

Гарик Харламов
и Катерина Ковальчук зарегистрировали
свой брак ещё в начале июня, а 7 августа молодожёны сыграли пышную свадьбу для родственников и друзей. В свежем интервью Надежде Стрелец
Харламов отметил, что церемония с белым платьем нужна была не столько ему (это его третий брак), сколько его молодой жене.
«Для Катюхи это вообще первая свадьба, она первый раз выходит замуж в жизни и ей хочется и белое платье, и обмен кольцами, все вот эти традиции, блёстки, и чтобы родные-близкие всё это видели и были рядом. Мы сделали прямо такую свадьбу-свадьбу, но не на весь мир, а для друзей, для близких, для родных»
.
Ведущим церемонии стал Сергей Бурунов
, которого Харламов в том же интервью назвал одним из самых смешных комиков в России: «Он не любит, когда его называют юмористом, он драматический артист. Но когда ты в жизни даже с ним общаешься, он всегда вызывает улыбку, я его безмерно люблю и уважаю».
«Дорогие молодожёны Игорь и Екатерина! Сегодня знаменательный день: два одиноких парусника, бессмысленно блуждающих в огромном океане жизни, прибило к берегу любви и надежды»
, — сказал в своей вступительной речи Сергей Бурунов.
Среди гостей были коллеги и друзья Харламова Тимур Батрутдинов
, Денис Дорохов
, Азамат Мусагалиев
и другие. Как это ни странно, соцсети не изобилуют фотографиями со свадьбы, и только стилист Алеко Надирян
поделился с подписчиками в телеграме
парочкой видео.
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