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Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко

8 августа
2024 год

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8 августа 2024
7 августа в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Бордерлендс», который зрителям представили актёры озвучки Пётр Гланц и Татьяна Шитова. Среди гостей премьеры были Клим Шипенко, Нигина Сайфуллаева, Иван Жвакин, Катя Лель, Эльдар Калимулин, Дмитрий Чеботарёв, Леон Кемстач и многие другие.

Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко
фото: Татьяна Шитова

Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко
фото: Катя Лель с дочерью

Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко
фото: Дарья Жовнер

Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко
фото: Леон Кемстач с мамой

Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко
фото: Клим Шипенко и Нигина Сайфуллаева

Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко
фото: Елена Ищеева

Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко
фото: Кристина Вайнас

Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко
фото: Полина Гухман

Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко
фото: Влад Канопка

Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко
фото: Фёдор Гамалея со спутницей

Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко
фото: Эльдар Калимулин с женой

Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко
фото: Любовь Константинова

«Бордерлендс» в прокате с 8 августа 2024 года.

«Бордерлендс». Трейлер №2
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Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко фотографии
Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко фотографии
Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко фотографии
Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко фотографии
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