Межпланетный косплей: Леон Кемстач, Катя Лель и Клим Шипенко

7 августа в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Бордерлендс»
, который зрителям представили актёры озвучки Пётр Гланц
и Татьяна Шитова
. Среди гостей премьеры были Клим Шипенко
, Нигина Сайфуллаева
, Иван Жвакин
, Катя Лель
, Эльдар Калимулин
, Дмитрий Чеботарёв
, Леон Кемстач
и многие другие.
фото: Татьяна Шитова
фото: Катя Лель с дочерью
фото: Дарья Жовнер
фото: Леон Кемстач с мамой
фото: Клим Шипенко и Нигина Сайфуллаева
фото: Елена Ищеева
фото: Кристина Вайнас
фото: Полина Гухман
фото: Влад Канопка
фото: Фёдор Гамалея со спутницей
фото: Эльдар Калимулин с женой
«Бордерлендс» в прокате с 8 августа 2024 года.
фото: Любовь Константинова
«Бордерлендс». Трейлер №2
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