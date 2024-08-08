Поймай меня, если сможешь: Блейк Лайвли и Хью Джекман снялись ретро-фотосессии

Юлии Александровой досталась роль матери беременной старшеклассницы
Стартовали съемки сериала Анны Курбатовой «16 лет и 9 месяцев»
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Блейк Лайвли и Хью Джекман снялись в атмосферной фотосессии База Лурмана для журнала «Vogue» в стиле старого Голливуда. По сюжету съёмки героиня Блейк — мошенница, ворующая бриллианты, которую преследует таинственный Мужчина в исполнении Хью Джекмана. В интервью изданию Блейк, вернувшаяся к работе после длительного декретного отпуска, призналась, что очень стесняется фотографироваться для журналов.
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