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Поймай меня, если сможешь: Блейк Лайвли и Хью Джекман снялись ретро-фотосессии

8 августа
2024 год

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8 августа 2024

Блейк Лайвли и Хью Джекман снялись в атмосферной фотосессии База Лурмана для журнала «Vogue» в стиле старого Голливуда. По сюжету съёмки героиня Блейк — мошенница, ворующая бриллианты, которую преследует таинственный Мужчина в исполнении Хью Джекмана. В интервью изданию Блейк, вернувшаяся к работе после длительного декретного отпуска, призналась, что очень стесняется фотографироваться для журналов.

Поймай меня, если сможешь: Блейк Лайвли и Хью Джекман снялись ретро-фотосессии

Поймай меня, если сможешь: Блейк Лайвли и Хью Джекман снялись ретро-фотосессии

«Я очень застенчивый человек, поэтому я не люблю участвовать в фотосессиях, правда. Потому что, когда я снимаюсь в кино, я играю персонажа. И я не очень-то комфортно чувствую себя перед камерой. Отчасти поэтому я не хочу сниматься для глянца. Это, наверное, первая обложка за 4 года, потому что я стесняюсь. После рождения детей моя жизнь стала более закрытой. Но когда мне сказали, что фотографом будет Баз, я подумала, что раз уж я всегда хотела с ним поработать, фотосессия для журнала, по сути, тоже сотрудничество».

Поймай меня, если сможешь: Блейк Лайвли и Хью Джекман снялись ретро-фотосессии

Поймай меня, если сможешь: Блейк Лайвли и Хью Джекман снялись ретро-фотосессии
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Поймай меня, если сможешь: Блейк Лайвли и Хью Джекман снялись ретро-фотосессии фотографии
Поймай меня, если сможешь: Блейк Лайвли и Хью Джекман снялись ретро-фотосессии фотографии
Поймай меня, если сможешь: Блейк Лайвли и Хью Джекман снялись ретро-фотосессии фотографии
Поймай меня, если сможешь: Блейк Лайвли и Хью Джекман снялись ретро-фотосессии фотографии
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