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«Другой мир»: Гарик Харламов об учёбе в американской школе

9 августа
2024 год

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9 августа 2024
Гарика Харламова не заподозришь в увлечении эзотерикой, однако мистическое сознание ему не чуждо. В новом интервью Надежде Стрелец юморист признался, что допускает возможность всего, что угодно. И вспомнил своё детство на стыке развала Советского Союза и становления современной России.

«Другой мир»: Гарик Харламов об учёбе в американской школе

«Мы так мало знаем о себе и о том, где мы и что мы, что будет после и что было до, что я предполагаю всё, что угодно. Несильно удивлюсь уже ничему. Я родился в 1981 году в Совестком Союзе. Был октябрёнком, носил Владимира Ленина на своей груди, очень сильно хотел стать пионером, мне очень нравилась вся эта атрибутика. Мне повязали галстук, я был счастливый невероятно. И через полгода всё это как рухнуло в одночасье. И вся эта легенда про дедушку Ленина, «от каждого по способностям, каждому по потребностям» — всё это ушло в небытие. Всё оказалось не так. Страна исчезла, в которой ты жил».

«Другой мир»: Гарик Харламов об учёбе в американской школе

После развала СССР родители Гарика развелись, и он с отцом уехал учиться в США, где его ждал совершенно новый мир. А по возвращении Харламов уже увидел признаки этого мира в России.

«Я уехал в 11 лет, вернулся в 18. У меня было полное ощущение, что я привёз с собой в Москву всё, что было там. Я уезжал из Шереметьево, которое выглядело как будка и две взлётно-посадочные полосы. Больше ничего. Палатки ещё везде были. Я застал те времена, когда батончик «Марс» делили на несколько частей в семье и по кусочку каждому раздавали, и это было счастье. Когда я уехал в США, я помню это ощущение…В Москве я учился в пятиэтажной школе. И тут я попадаю в школу, которая занимает несколько гектаров, и там есть и баскетбольная площадка, и футбольная, и бейсбольная. Обеденный перерыв, когда приходишь в столовую, и тебе нельзя садиться к индусам или к чёрным. И вообще называть их чёрными. А там азиатский угол, а вот здесь — для русскоязычных.

«Другой мир»: Гарик Харламов об учёбе в американской школе

Там был Detention room — если ты накосячил, то вместо обеда идёшь в эту комнату, там сидит полицейский, ты садишься за парту, которая пристёгивается и запирается на ключ, и ты должен 10 минут читать. Почитал, тебя отпустили, ты пошёл на обед. То, чего у нас в жизни не было. Другой мир. Wallmart (сеть супермаркетов — прим. ред.) — бесконечные прилавки, нет никакой кассы, нет никакой женщины с химией и большой грудью. Бери прям с прилавка, что хочешь. И потом я вернулся сюда, а у нас уже и МакДональдс появился, и Ашан — всё это уже было. У меня было полное ощущение, что я съездил туда за этим всем и привёз сюда. Получилось ровно на стыке — я уехал из развалившегося Союза и вернулся в современную Россию».
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«Другой мир»: Гарик Харламов об учёбе в американской школе фотографии
«Другой мир»: Гарик Харламов об учёбе в американской школе фотографии
«Другой мир»: Гарик Харламов об учёбе в американской школе фотографии
«Другой мир»: Гарик Харламов об учёбе в американской школе фотографии
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