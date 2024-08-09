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«Я не понимал, как этим управлять»: Гарик Харламов о травле в интернете и разводе с Кристиной Асмус

9 августа
2024 год

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9 августа 2024
Гарик Харламов, сыгравший позавчера третью свадьбу, не так давно, в разгар пандемии переживал развод с Кристиной Асмус. Расставанию артистов предшествовал крупный скандал, разразившийся вокруг откровенных сцен с участием Кристины в фильме «Текст». На актрису накатила волна народного осуждения, а Гарика начали называть рогоносцем. Юморист поддержал жену, попытавшись объяснить дремучим соотечественникам разницу между реальностью и движущимися картинками, но это не помогло. В одном из интервью Кристина резонно отметила, что именно огромная популярность мужа сделала её таким доступным объектом для травли — публика не признавала за актрисой профессиональной самостоятельности и воспринимала её как некий придаток к Харламову. Сам Харламов вспоминает тот период с гораздо большим спокойствием, отрицая, что эта история была причиной развода с Асмус.

«Я не понимал, как этим управлять»: Гарик Харламов о травле в интернете и разводе с Кристиной Асмус

«Была волна хейта, и я не понимал как этим управлять. Ты начинаешь что-то говорить — тебя опять накрывает. Но это же всё было в сети. Меня в какой-то момент осенило — я ни разу не встречал этих людей в жизни. Ни разу. Сначала я какое-то время переживал, но это прошло. Всё проходит.
Многие думают, что это основная причина [развода с Асмус], но это не так. Просто растворилось чувство, такое бывает. В итоге это было правильное решение. У меня прекрасная замечательная жена, которую я люблю. Всё к лучшему. В конечном итоге, ты идёшь дальше. Мне это всё дало огромное количество поводов к шуткам и миниатюрам», — рассказал юморист в интервью Надежде Стрелец.

«Я не понимал, как этим управлять»: Гарик Харламов о травле в интернете и разводе с Кристиной Асмус

К своей популярности Харламов относится с тем же спокойствием резистентного к звёздной болезни человека: «Ты полжизни бежишь к узнаваемости, потом полжизни от неё убегаешь. Мне кажется, что люди, по которым звёздная болезнь сильно бьёт — это те, кто получил известность уже за 40. Мне было 22 года, когда меня начали узнавать. Я уже переболел всеми звездными болезнями. Сначала ты король мира, тебе везде можно, тебя все любят, потом второй этап — ты закрываешься и думаешь «горшочек, не вари». Третий этап — пофиг. Хотите сфотографироваться — давайте, не хотите — не надо. Такое состояние. Так же и с хейтом. Первое время я на это реагировал, но потом третья стадия меня умиротворила».
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«Я не понимал, как этим управлять»: Гарик Харламов о травле в интернете и разводе с Кристиной Асмус фотографии
«Я не понимал, как этим управлять»: Гарик Харламов о травле в интернете и разводе с Кристиной Асмус фотографии
«Я не понимал, как этим управлять»: Гарик Харламов о травле в интернете и разводе с Кристиной Асмус фотографии
«Я не понимал, как этим управлять»: Гарик Харламов о травле в интернете и разводе с Кристиной Асмус фотографии
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