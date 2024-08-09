«Я понимаю, как им тяжело»: Полина Цыганова высказалась о непобейби

Полина Цыганова
, старшая дочь Евгения Цыганова
и Ирины Леоновой
, пошла по стопам звёздных родителей и стала актрисой. В свои девятнадцать Полина успела получить первую серьёзную награду – статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «110»
, в котором она сыграла вместе с Елизаветой Боярской
. В интервью журналу StarHit Полина рассказала
о том, каково это – строить карьеру актрисы, будучи дочкой известных родителей.
«На самом деле я знаю огромное количество людей — их сейчас называют модным словом nepo kids — которые невероятно талантливы. И понимаю, как им тяжело, потому что прочувствовала это на себе… Иногда встречаешь такое предвзятое отношение! Причём оно работает и в одну, и в другую сторону. Но к этому всему нужно просто привыкнуть. Люди ведь в принципе рождаются разными и учатся жить с тем, что есть»
, — рассказала Полина, добавив, что недавно наткнулась на «потрясающую статью»
, в которой говорилось, что она общается с отцом ради собственной выгоды: «Мне понравилась формулировка. Только вопрос: это как?»
Полина также рассказала, что свою первую награду отдала бабушке: «Ну, а что у неё только отцовские будут стоять? Теперь вот и моя есть одна. У нас Любовь Викторовна Цыганова страшно всеми гордится. А нам нравится, когда её полки не пустуют».
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