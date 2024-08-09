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«Я очень люблю маму, очень люблю папу»: Полина Цыганова рассказала об отношениях с родителями

9 августа
2024 год

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9 августа 2024
19-летняя Полина Цыганова, дочь Евгения Цыганова и Ирины Леоновой, дала интервью изданию StarHit, в котором рассказала об отношениях с родителями.

«Я очень люблю маму, очень люблю папу»: Полина Цыганова рассказала об отношениях с родителями

«Мы близкие люди, я очень люблю маму, очень люблю папу. Я была ужасным бунтарём в подростковом возрасте, самым тяжёлым ребёнком. Зато теперь им намного легче. Но, как у любого нормального человека у меня есть секреты ото всех, тем более, от родителей. Мне кажется, это вполне здоровое поведение».

Родители Полины были вместе с 2005 по 2015 год. У пары есть семь общих детей: три дочери и четыре сына. У Евгения Цыганова также есть сын Фёдор, который родился в браке с Юлией Снигирь. С ней у Цыганова отношения начались, когда Ирина ждала от него седьмого ребёнка.
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«Я очень люблю маму, очень люблю папу»: Полина Цыганова рассказала об отношениях с родителями фотографии
«Я очень люблю маму, очень люблю папу»: Полина Цыганова рассказала об отношениях с родителями фотографии
«Я очень люблю маму, очень люблю папу»: Полина Цыганова рассказала об отношениях с родителями фотографии
«Я очень люблю маму, очень люблю папу»: Полина Цыганова рассказала об отношениях с родителями фотографии
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