«Я очень люблю маму, очень люблю папу»: Полина Цыганова рассказала об отношениях с родителями

19-летняя Полина Цыганова
, дочь Евгения Цыганова
и Ирины Леоновой
, дала интервью
изданию StarHit, в котором рассказала об отношениях с родителями.
«Мы близкие люди, я очень люблю маму, очень люблю папу. Я была ужасным бунтарём в подростковом возрасте, самым тяжёлым ребёнком. Зато теперь им намного легче. Но, как у любого нормального человека у меня есть секреты ото всех, тем более, от родителей. Мне кажется, это вполне здоровое поведение»
.
Родители Полины были вместе с 2005 по 2015 год. У пары есть семь общих детей: три дочери и четыре сына. У Евгения Цыганова также есть сын Фёдор, который родился в браке с Юлией Снигирь
. С ней у Цыганова отношения начались, когда Ирина ждала от него седьмого ребёнка.
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