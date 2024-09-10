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«Я не могу сама выносить ребёнка»: Селена Гомес о материнстве

10 сентября
2024 год

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10 сентября 2024
Пополнившая недавно список миллиардеров Селена Гомес дала интервью изданию "Vanity Fair", в котором рассказала, что не сможет сама выносить ребёнка.

«Я не могу сама выносить ребёнка»: Селена Гомес о материнстве

Ещё до встречи с продюсером Бенни Бланко Гомес придерживалась чёткого плана создать семью в 35 лет. «Прежде, чем я начала встречаться с Бенни, я пять лет была одна, если не считать пары свиданий. Я тогда задумалась над тем, что для меня самое главное. Оказалось, семья». Селена даже подумывала об усыновлении детей, поскольку её маму тоже удочерили. «Если бы её не удочерили, меня бы здесь, вероятно, не было. Не знаю, на что была бы похожа её жизнь. Но мы благодарны за то, как всё повернулось».

«Я не могу сама выносить ребёнка»: Селена Гомес о материнстве

Заговорив о материнстве, актриса призналась, что не сможет родить своего ребёнка естественным путём. «Я никогда этого не говорила, но к сожалению, я не могу выносить ребёнка. У меня большие проблемы со здоровьем, которые подвергнут мою жизнь и жизнь ребёнка опасности. Так что мне понадобилось какое-то время, чтобы отгоревать на эту тему».

Но артистка не теряет надежды стать матерью, уповая на помощь суррогатных матерей. «Материнство не обязательно должно быть именно таким, каким я себе его представляла. Я думала, у меня будет так же, как у всех. Но это настоящее благословение, что существуют прекрасные люди, которые готовы выносить ребёнка в качестве суррогатных матерей или усыновить детей. Это открывает возможности для людей, которые до смерти хотят стать родителями. Я одна из таких людей. И мне не терпится увидеть, каким будет это путешествие, а оно будет иным. Но в конце концов, мне всё равно. Это будет моё путешествие. И мой ребёнок».

«Я не могу сама выносить ребёнка»: Селена Гомес о материнстве

В 2013 году Селене диагностировали знаменитую волчанку — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунитет атакует здоровые ткани, что может вызывать воспаление и повреждение внутренних органов. В 2017 году Селена перенесла операцию по пересадке почки, которую ей пожертвовала подруга, актриса Франсия Райса. Помимо волчанки у Селены были проблемы с ментальным здоровьем: её терзали панические атаки, тревога и депрессия. И в конце концов, ей поставили диагноз "биполярное расстройство".
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«Я не могу сама выносить ребёнка»: Селена Гомес о материнстве фотографии
«Я не могу сама выносить ребёнка»: Селена Гомес о материнстве фотографии
«Я не могу сама выносить ребёнка»: Селена Гомес о материнстве фотографии
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