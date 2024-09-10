Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст

Дана Абызова встретила любовь в Северной столице
Компанию актрисе в мелодраме «Время белых ночей» составил Василий Шмаков
5 сентября в московском Театре Наций состоялись презентация нового сезона и 4-я церемония вручения Премии Корша, названной в честь антрепренера и основателя Русского драматического театра Фёдора Адамовича Корша. Гостями церемонии стали Константин Эрнст, Марина Александрова, Евгений Миронов, Юлия Пересильд с дочерьми, Дмитрий Чеботарёв, Мила Ершова, Игорь Костолевский, Александра Урсуляк и другие.
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