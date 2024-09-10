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Деконструкция «Император и убийца»
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Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст

10 сентября
2024 год

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10 сентября 2024

5 сентября в московском Театре Наций состоялись презентация нового сезона и 4-я церемония вручения Премии Корша, названной в честь антрепренера и основателя Русского драматического театра Фёдора Адамовича Корша. Гостями церемонии стали Константин Эрнст, Марина Александрова, Евгений Миронов, Юлия Пересильд с дочерьми, Дмитрий Чеботарёв, Мила Ершова, Игорь Костолевский, Александра Урсуляк и другие.

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Константин Эрнст и Юлия Пересильд

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Игорь Гордин

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Александр Новин

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Агриппина Стеклова, Марина Александрова и Елена Николаева

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Александра Урсуляк

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Алексей Франдетти

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Дмитрий Чеботарёв и Елизавета Климова

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Игорь Костолевский

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Михаил Тройник

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Леонид Агутин

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Юлия Хлынина

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Юлия Пересильд с дочерьми

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Юлия Пересильд и Константин Эрнст

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Мила Ершова

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Сергей Епишев

Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст
фото: Марина Александрова
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Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст фотографии
Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст фотографии
Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст фотографии
Открытие сезона: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Константин Эрнст фотографии
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Деконструкция «Император и убийца»

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