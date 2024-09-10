Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Российский шоубизнес не стимулирует к духовному росту»: Милош Бикович об исследовании глубины нравственного падения

10 сентября
2024 год

Лайфстайл >>
10 сентября 2024
В преддверии премьеры сериала «Дайте шоу!», которая в скором времени состоится в онлайн-кинотеатре Иви, исполнивший главную роль Милош Бикович дал интервью изданию "Hello!", в котором рассказал о создании своего персонажа и преимуществах жанра драмеди.

«Российский шоубизнес не стимулирует к духовному росту»: Милош Бикович об исследовании глубины нравственного падения

Бикович играет поп-кумира Кирилла Артемьева, которого обвиняют в изнасиловании. Чтобы очистить свою репутацию, Артемьев идёт на публичные разборки в ток-шоу на одном из главных каналов страны. Для этой роли Бикович осветлил волосы, записал несколько песен и даже выступил с одной из них на премии "Золотой граммофон", где в прошлом году проходили съёмки сериала. Татуировки, которыми покрыто тело героя, актёр придумывал сам, ориентируясь на расхожие мотивы: «На теле и руках Кирилла есть и алмаз, и копьё, и грустный шут, и много чего ещё. Все эти рисунки — часть образа».

«Российский шоубизнес не стимулирует к духовному росту»: Милош Бикович об исследовании глубины нравственного падения

В созданном Милошем образе инфантильного запойного Артемьева угадываются реальные персонажи: «Мы не брали кого-то одного за прообраз, это собирательный персонаж. Нельзя сказать, что в нём сразу угадывается какой-то певец. Кусочками можно узнать то одного, то другого — я специально смотрел интервью и выступления разных исполнителей. Так и родился мой герой».

Герой Биковича одновременно обаятельный и беспринципный, и актёра привлекла возможность сыграть такого амбивалетного персонажа. «Он человек, который ни о чем не задумывается. Нельзя сказать, что Кирилл специально из-за своих амбиций кому-то вредит, он просто делает что хочет. Инфантильный, импульсивный парень.

«Российский шоубизнес не стимулирует к духовному росту»: Милош Бикович об исследовании глубины нравственного падения

Такое происходит с человеком, когда он растёт, его возможности, полномочия и популярность увеличиваются, а он не может с этим справиться. Российский шоу-бизнес — копия западного, не стимулирует к духовному росту. Он предлагает брать всё, пока есть популярность. Человек гонится за благами, этими краткосрочными ценностями, не задумываясь о том, зачем ему это всё. И прячется от главного вопроса — в чём смысл жизни? Чтобы ответить на него, нужно помнить, что мы смертны, а гнаться за сиюминутным — бессмысленно.

Играть отрицательных героев — захватывающий процесс. Есть возможность исследовать глубину падения, находить для этого причины, искать оправдания. Это позволяет на открытом поле, условно говоря, защищать своего персонажа, но не с моральной, а с психологической точки зрения».

«Российский шоубизнес не стимулирует к духовному росту»: Милош Бикович об исследовании глубины нравственного падения

Сериал снят в жанре драмеди, хотя тут больше подошло бы определение "трагифарс": гомерически смешное начало сериала резко переключается на жутковатую драму к концу первого эпизода. Чтобы вновь вернуться к комедийной интонации по ходу развития сюжета. «Нельзя перебарщивать с трагедиями, зритель от этого устает, поэтому сюжет разбавляется комедией. Человеческая психика сформирована жизнью, а в жизни у нас есть трагические, драматические и комические моменты. Драмеди в этом смысле больше похожа на жизнь, где есть место грустному и смешному».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   10.09.2024 - 15:58
Пальцы помогали сгибать левые люди. Попробуй самому наделай таких рогаток. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Я себе так представляю ад»: Милош Бикович о караоке и музыкальной карьере
«Для меня это сериал про поиски смысла»: Милош Бикович – о сериале «Дайте шоу!»
Поиск по меткам
мнениемузыка
персоны
Милош Бикович
фильмы
Дайте шоу!

фотографии >>
«Российский шоубизнес не стимулирует к духовному росту»: Милош Бикович об исследовании глубины нравственного падения фотографии
«Российский шоубизнес не стимулирует к духовному росту»: Милош Бикович об исследовании глубины нравственного падения фотографии
«Российский шоубизнес не стимулирует к духовному росту»: Милош Бикович об исследовании глубины нравственного падения фотографии
«Российский шоубизнес не стимулирует к духовному росту»: Милош Бикович об исследовании глубины нравственного падения фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Марина Полицеймако
10 сентября ушла из жизни актриса Марина Полицеймако.
Александр Голубев
9 сентября ушёл из жизни актёр Александр Голубев.
Джеймс Эрл Джонс
9 сентября ушёл из жизни актёр Джеймс Эрл Джонс.
Александр Масляков
8 сентября ушёл из жизни Александр Масляков.
Валерий Бассэль
8 сентября ушёл из жизни актёр Валерий Бассэль.
Леонид Окунев
8 сентября ушёл из жизни актёр Леонид Окунев.
Генрих Вавилов
8 сентября ушёл из жизни актёр Генрих Вавилов.

День рождения >>

Максим Виторган
Игорь Костолевский
Юлия Маврина
Николай Мартон
Люсьена Овчинникова
Алексей Панин
Александр Ревва
Вера Строкова
Людмила Шевель
Эми Ирвинг
Гарри Тредвэй
Люк Тредэвэй
Дон Уилсон
Колин Фёрт
Райан Филлипп
Джонатон Шех
все родившиеся 10 сентября >>

Афиша кино >>

Белая лента
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Германия, Италия, Канада, Франция, 2009
Драйв
боевик, драма, экранизация
США, 2011
Вера
драма, экранизация
Россия, 2023
Рыжий
биография, драма
Россия, 2024
Холоп из Парижа
комедия
Франция, 2024
Открытое море: Игра на выживание
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Легенда
драма, комедия, приключения
Гонконг, Китай, 2024
Ленивая семейка
детский фильм, приключения, семейное кино
Австралия, 2024
Приют. Шёпот призраков
мистика, фильм ужасов
Камбоджа, 2024
Тайна планеты роботов
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
Китай, 2023
Экзорцизм
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Игра киллера
боевик, комедия, триллер, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram