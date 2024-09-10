«Российский шоубизнес не стимулирует к духовному росту»: Милош Бикович об исследовании глубины нравственного падения

В преддверии премьеры сериала «Дайте шоу!»
, которая в скором времени состоится в онлайн-кинотеатре Иви, исполнивший главную роль Милош Бикович
дал интервью изданию "Hello!"
, в котором рассказал о создании своего персонажа и преимуществах жанра драмеди.
Бикович играет поп-кумира Кирилла Артемьева, которого обвиняют в изнасиловании. Чтобы очистить свою репутацию, Артемьев идёт на публичные разборки в ток-шоу на одном из главных каналов страны. Для этой роли Бикович осветлил волосы, записал несколько песен и даже выступил с одной из них на премии "Золотой граммофон", где в прошлом году проходили съёмки сериала. Татуировки, которыми покрыто тело героя, актёр придумывал сам, ориентируясь на расхожие мотивы: «На теле и руках Кирилла есть и алмаз, и копьё, и грустный шут, и много чего ещё. Все эти рисунки — часть образа».
В созданном Милошем образе инфантильного запойного Артемьева угадываются реальные персонажи: «Мы не брали кого-то одного за прообраз, это собирательный персонаж. Нельзя сказать, что в нём сразу угадывается какой-то певец. Кусочками можно узнать то одного, то другого — я специально смотрел интервью и выступления разных исполнителей. Так и родился мой герой»
.
Герой Биковича одновременно обаятельный и беспринципный, и актёра привлекла возможность сыграть такого амбивалетного персонажа. «Он человек, который ни о чем не задумывается. Нельзя сказать, что Кирилл специально из-за своих амбиций кому-то вредит, он просто делает что хочет. Инфантильный, импульсивный парень.
Такое происходит с человеком, когда он растёт, его возможности, полномочия и популярность увеличиваются, а он не может с этим справиться. Российский шоу-бизнес — копия западного, не стимулирует к духовному росту. Он предлагает брать всё, пока есть популярность. Человек гонится за благами, этими краткосрочными ценностями, не задумываясь о том, зачем ему это всё. И прячется от главного вопроса — в чём смысл жизни? Чтобы ответить на него, нужно помнить, что мы смертны, а гнаться за сиюминутным — бессмысленно.
Играть отрицательных героев — захватывающий процесс. Есть возможность исследовать глубину падения, находить для этого причины, искать оправдания. Это позволяет на открытом поле, условно говоря, защищать своего персонажа, но не с моральной, а с психологической точки зрения»
.
Сериал снят в жанре драмеди, хотя тут больше подошло бы определение "трагифарс": гомерически смешное начало сериала резко переключается на жутковатую драму к концу первого эпизода. Чтобы вновь вернуться к комедийной интонации по ходу развития сюжета. «Нельзя перебарщивать с трагедиями, зритель от этого устает, поэтому сюжет разбавляется комедией. Человеческая психика сформирована жизнью, а в жизни у нас есть трагические, драматические и комические моменты. Драмеди в этом смысле больше похожа на жизнь, где есть место грустному и смешному»
.
обсуждение >>