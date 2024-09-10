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«Попробовал червяков — неохотно»: Милош Бикович поделился впечатлениями о съёмках в Китае

10 сентября
2024 год

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10 сентября 2024
В феврале 2025 года в российский прокат выйдет детективный экшн «Красный шёлк», в котором Милошу Биковичу досталась роль Эркюля Пуаро бывшего царского агента, распутывающего убийство в Восточном, ой, то есть в Транссибирском экспрессе, набитом ряжеными разведчиками из разных стран. Часть съёмок проходила в Китае, в котором актёр побывал впервые.

«Попробовал червяков — неохотно»: Милош Бикович поделился впечатлениями о съёмках в Китае

«Было очень интересно. Масштабы киностудий в Поднебесной поражают. Как будто там города, а не съёмочные павильоны. Они строят не декорации, а реальные здания, которые можно потом использовать в тех или иных съёмках. А ещё, мне говорили, что там будет очень жарко, но меня это не испугало, потому что я рос в Сербии. И когда русские говорят, что где-то страшная жарища — для сербов это осенняя прохлада. И всё же там действительно была самая настоящая баня. Воздух в Китае летом влажный и горячий, как только выходишь из трейлера — уже весь мокрый», — рассказал Милош в интервью изданию "Hello!".

«Попробовал червяков — неохотно»: Милош Бикович поделился впечатлениями о съёмках в Китае

С китайской кухней Милош тоже познакомился впервые: «Китайские актеры, которые с нами снимались, забронировали известный ресторан, чтобы мы попробовали разные блюда. Мне понравилось, необычно. Было удивительно, что они считают помидоры черри десертом и подают его со сладким. Не знал даже, как это есть. Кстати, попробовал червяков — неохотно, потому что знал, что это червяки».
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№ 1
Igor D.88   10.09.2024 - 15:56
Хорошо хоть не Эркюля Пуаро)) Какой ужас ожидал бы.)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Попробовал червяков — неохотно»: Милош Бикович поделился впечатлениями о съёмках в Китае фотографии
«Попробовал червяков — неохотно»: Милош Бикович поделился впечатлениями о съёмках в Китае фотографии
«Попробовал червяков — неохотно»: Милош Бикович поделился впечатлениями о съёмках в Китае фотографии
«Попробовал червяков — неохотно»: Милош Бикович поделился впечатлениями о съёмках в Китае фотографии
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