«Попробовал червяков — неохотно»: Милош Бикович поделился впечатлениями о съёмках в Китае

В феврале 2025 года в российский прокат выйдет детективный экшн «Красный шёлк»
, в котором Милошу Биковичу
досталась роль
Эркюля Пуаро
бывшего царского агента, распутывающего убийство в Восточном, ой, то есть в Транссибирском экспрессе, набитом ряжеными разведчиками из разных стран. Часть съёмок проходила в Китае, в котором актёр побывал впервые.
«Было очень интересно. Масштабы киностудий в Поднебесной поражают. Как будто там города, а не съёмочные павильоны. Они строят не декорации, а реальные здания, которые можно потом использовать в тех или иных съёмках. А ещё, мне говорили, что там будет очень жарко, но меня это не испугало, потому что я рос в Сербии. И когда русские говорят, что где-то страшная жарища — для сербов это осенняя прохлада. И всё же там действительно была самая настоящая баня. Воздух в Китае летом влажный и горячий, как только выходишь из трейлера — уже весь мокрый»,
— рассказал Милош в интервью изданию "Hello!"
.
С китайской кухней Милош тоже познакомился впервые: «Китайские актеры, которые с нами снимались, забронировали известный ресторан, чтобы мы попробовали разные блюда. Мне понравилось, необычно. Было удивительно, что они считают помидоры черри десертом и подают его со сладким. Не знал даже, как это есть. Кстати, попробовал червяков — неохотно, потому что знал, что это червяки».
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