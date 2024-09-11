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«Мы делаем кастинг через загсы»: Софья Эрнст рассказала о создании шоу «Играем свадьбу»

11 сентября
2024 год

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11 сентября 2024
В связи с социально-политическими пертрубациями за последние два года в России заметно вырос запрос на «припадение к корням» и возрождение интереса к народным промыслам и русскому стилю. Проявление этого интереса можно наблюдать в разных сферах — от новых медиа вроде телеграм-журнала Ксении Собчак «Русская барыня» до стилизованной свадьбы Ангелины Стречиной и Ильи Малакова. Но одним из самых заметных проектов в этом ключе стало документально-постановочное шоу Софьи Эрнст «Играем свадьбу», где пары отмечают вступление в брак по традициям разных регионов России.

«Мы делаем кастинг через загсы»: Софья Эрнст рассказала о создании шоу «Играем свадьбу»

В интервью изданию «Собака» Софья Павловна предположила, что интерес к корням часто возникает именно в турбулентные времена, как способ «заземлиться». «Сейчас мы переживаем болезненный процесс разрыва отношений с Западом. И когда ты отворачиваешься или изолирован от привычных якорей, то невольно ищешь, а что своего у тебя есть, кроме этих привнесенных ценностей».

«Мы делаем кастинг через загсы»: Софья Эрнст рассказала о создании шоу «Играем свадьбу»

В качестве примера актриса привела костюмированный бал-маскарад 1903 года в Зимнем дворце, посвящённый 290-летию Дома Романовых. На балу действовал строгий дресс-код: знатные гости должны были явиться в костюмах допетровских времен. Это был последний бал императорской России. «Думаю, желание припасть к корням особенно сильно во времена турбулентности: когда трясет, сдувает и выносит, то хочется заземлиться».

«Мы делаем кастинг через загсы»: Софья Эрнст рассказала о создании шоу «Играем свадьбу»
фото: Гости бала-маскарада в Зимнем дворце в 1903 году

Сама Софья давно интересовалась ремесленными изделиями и артефактами народной культуры. «Думаю, мне передалось это от бабушки, Натальи Ростиславовны, которая фанат всего рукодельного: кружавчики, бисер, вязание…Так вот, я люблю все плетеное, расшитое, связанное и всегда тащила винтаж и рукоделие из поездок по миру».

«Мы делаем кастинг через загсы»: Софья Эрнст рассказала о создании шоу «Играем свадьбу»

Идея сделать тематическое шоу на тему русской народной культуры первоначально принадлежала мужу Софьи, Константину Эрнсту: «Мой драгоценный супруг Константин, наблюдая, как я собираю огромное количество папочек, закладочек и альбомов на тему народной русской культуры, года два назад мне сказал, что самое время сделать программу про фольклор».

«Мы делаем кастинг через загсы»: Софья Эрнст рассказала о создании шоу «Играем свадьбу»

Но разработкой концепции Софья занималась уже сама, продираясь сквозь недоверие профессиональных этнографов и фольклористов. «Когда муж предложил мне сделать программу, я стала соображать, что могло бы отозваться у зрителей. Как сделать так, чтобы было не уныло, не старомодно или тяжеловесно. Фольклористы — действительно достаточно закрытое сообщество, которое ревностно относится к наследию, а особенно к его интерпретации или актуализации.
Многие попытки адаптировать народную культуру отдают, скажем так, дурновкусием. Я была подписана в соцсетях на фольклорный коллектив «Под облаками». Часть этого творческого объединения — профессиональные этномузыкологи, один участник увлекается деревянным зодчеством, возит экскурсии на Русский Север и даже делает кемпинги: в совершенно билибинских декорациях гости поют, пляшут и изучают культуру региона. Когда мы познакомились, я была совершенно очарована их харизматичностью и горением этой темой. Они и стали ведущими «Играем свадьбу», камертоном подлинности всего происходящего. Я не появляюсь в кадре, потому что иначе это было бы искусственно, а вот они — рассказчики, носители и исследователи традиций — на своём месте».

«Мы делаем кастинг через загсы»: Софья Эрнст рассказала о создании шоу «Играем свадьбу»

Гораздо больше свадебной Софью завораживает тема похорон, но представить себе рейтинговую передачу про разные народные способы проживания горя невозможно. Как сказал другой гениальный продюсер Николай Картозия, люди обожают смотреть про еду, путешествия и праздники. И свадебное тревел-шоу про регионы удачно сочетает в себе все эти темы.

«Мы делаем кастинг через загсы»: Софья Эрнст рассказала о создании шоу «Играем свадьбу»

«Мы с детьми смотрели очень классный мультипликационный сериал «Гора самоцветов», где в 90 сериях рассказывается о сказках, легендах и культурных традициях разных регионов и народностей России. И там была история о том, что в представлении удмуртов в жизни человека есть три свадьбы: рождение — свадьба с жизнью, свадьба — союз с другим человеком, похороны — свадьба со смертью. Вокруг этих обрядов этнографами собрано больше всего песен и ритуалов. И тут меня просто пронзило, все сошлось — и я сказала Косте: «Будем делать историю про свадьбы!»

«Мы делаем кастинг через загсы»: Софья Эрнст рассказала о создании шоу «Играем свадьбу»
фото: Дарья Глазунова и Максим Самсонов сыграли свадьбу в Суздале

Героев для передачи, желающих заключить брак под камерами, продюсеры шоу ищут с помощью местных загсов. «Через локальные загсы делаем кастинг: смотрим на динамику, чтобы герои были разные по темпераменту и выпуски бы отличались, где-то более сдержанные, где-то дико веселые. Дошло до того, что поженились наш режиссёр Дарья Глазунова и оператор Максим Самсонов — про их свадьбу мы сняли программу в Суздале. Параллельно ведущие собирают в библиотеках и музеях традиции региона, детали быта, обрядовую часть и делают презентацию по костюму. Музеи не дают антикварные вещи на съёмки, они очень хрупкие, поэтому мы решили делать деликатную стилизацию».
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«Мы делаем кастинг через загсы»: Софья Эрнст рассказала о создании шоу «Играем свадьбу» фотографии
«Мы делаем кастинг через загсы»: Софья Эрнст рассказала о создании шоу «Играем свадьбу» фотографии
«Мы делаем кастинг через загсы»: Софья Эрнст рассказала о создании шоу «Играем свадьбу» фотографии
«Мы делаем кастинг через загсы»: Софья Эрнст рассказала о создании шоу «Играем свадьбу» фотографии
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