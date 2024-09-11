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«Я тогда очень горевала!»: Елизавета Базыкина о попытках стать участницей группы «Серебро»

11 сентября
2024 год

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11 сентября 2024
Актриса Елизавета Базыкина, сыгравшая в сериале «Комбинация» бессменную солистку группы Татьяну Иванову, не планировала поступать в ГИТИС. Отучившись в сызранской школе искусств, Елизавета собиралась поступать в консерваторию и построить музыкальную карьеру. Но после школы переехала в Москву и через полгода решила попробовать поступить в театральный. Однако ещё до поступления в ГИТИС Елизавета пыталась стать участницей группы «Серебро», о чём она рассказала в интервью изданию «Собака».

«Я тогда очень горевала!»: Елизавета Базыкина о попытках стать участницей группы «Серебро»


«Это было, когда я толь­ко переехала в Москву: тогда как раз распал­ся состав «Серебра» из Ольги Серябкиной, Кати Кищук и Полины Фаворской, и продю­сер группы Максим Фадеев объявил о на­боре нового. Чтобы принять участие, нуж­но было выложить в соцсетях кавер, указать возраст, рост и добавить хештег. Я тогда штук пять видео выложила. На втором эта­пе отбора сделали сайт, где за тех, кто по­пал в шорт-лист, голосовали. Из них выбира­ли 15 человек, которые должны были стать участницами реали­ти-шоу. Мне написала менед­жер проекта, попросила допол­нительные фото, я это сделала, но мне ответили, что я не подхо­жу — слишком высокая. У меня рост 173 сантиметра, а они ис­кали девушек 160–165. Но­вые участницы перезаписа­ли хиты «Серебра», поехали гастролировать, но вскоре коллектив разва­лился. А я тогда очень горевала! Мое сердце было разбито».

«Я тогда очень горевала!»: Елизавета Базыкина о попытках стать участницей группы «Серебро»

Музыкальное образование Елизавете всё-таки пригодились: большинство её ролей в кино и театре содержат вокальные номера. Но для поддержания нужного уровня этого мало. «Сейчас я пою меньше, чем хотелось бы. Все чаще заду­мываюсь возобновить профессиональные уроки вокала. В институте их вела пре­красный педагог, которая знала мои дан­ные и умело их развивала. Был результат, который я сама чувствовала. Сейчас пою только в спектаклях — «Бэтмен против Брежнева», «Гамлет in Moscow», «Бога­тые невесты», во всех детских постанов­ках. Но голос — он как мышца, которую надо регулярно тренировать. Я это делаю редко, поэтому чувствую, как тонус спа­дает. Раз в неделю распоешь­ся, все сделаешь нормально, но хочется большего, чтобы голос был подвижный».
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«Я тогда очень горевала!»: Елизавета Базыкина о попытках стать участницей группы «Серебро» фотографии
«Я тогда очень горевала!»: Елизавета Базыкина о попытках стать участницей группы «Серебро» фотографии
«Я тогда очень горевала!»: Елизавета Базыкина о попытках стать участницей группы «Серебро» фотографии
«Я тогда очень горевала!»: Елизавета Базыкина о попытках стать участницей группы «Серебро» фотографии
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