«Я тогда очень горевала!»: Елизавета Базыкина о попытках стать участницей группы «Серебро»

Актриса Елизавета Базыкина
, сыгравшая в сериале «Комбинация»
бессменную солистку группы Татьяну Иванову
, не планировала поступать в ГИТИС. Отучившись в сызранской школе искусств, Елизавета собиралась поступать в консерваторию и построить музыкальную карьеру. Но после школы переехала в Москву и через полгода решила попробовать поступить в театральный. Однако ещё до поступления в ГИТИС Елизавета пыталась стать участницей группы «Серебро», о чём она рассказала в интервью изданию «Собака»
.
«Это было, когда я только переехала в Москву: тогда как раз распался состав «Серебра» из Ольги Серябкиной, Кати Кищук и Полины Фаворской, и продюсер группы Максим Фадеев объявил о наборе нового. Чтобы принять участие, нужно было выложить в соцсетях кавер, указать возраст, рост и добавить хештег. Я тогда штук пять видео выложила. На втором этапе отбора сделали сайт, где за тех, кто попал в шорт-лист, голосовали. Из них выбирали 15 человек, которые должны были стать участницами реалити-шоу. Мне написала менеджер проекта, попросила дополнительные фото, я это сделала, но мне ответили, что я не подхожу — слишком высокая. У меня рост 173 сантиметра, а они искали девушек 160–165. Новые участницы перезаписали хиты «Серебра», поехали гастролировать, но вскоре коллектив развалился. А я тогда очень горевала! Мое сердце было разбито»
.
Музыкальное образование Елизавете всё-таки пригодились: большинство её ролей в кино и театре содержат вокальные номера. Но для поддержания нужного уровня этого мало. «Сейчас я пою меньше, чем хотелось бы. Все чаще задумываюсь возобновить профессиональные уроки вокала. В институте их вела прекрасный педагог, которая знала мои данные и умело их развивала. Был результат, который я сама чувствовала. Сейчас пою только в спектаклях — «Бэтмен против Брежнева», «Гамлет in Moscow», «Богатые невесты», во всех детских постановках. Но голос — он как мышца, которую надо регулярно тренировать. Я это делаю редко, поэтому чувствую, как тонус спадает. Раз в неделю распоешься, все сделаешь нормально, но хочется большего, чтобы голос был подвижный».
обсуждение >>