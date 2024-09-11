6 сентября в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера долгожданного байопика группы «Комбинация», в котором вчерашняя дебютантка Елизавета Базыкина сыграла роль солистки группы Татьяны Ивановой. В интервью изданию «Собака» актриса рассказала о встрече с Татьяной и о том, почему у них много общего.
фото: Елизавета Базыкина в роли Татьяна Ивановой
«Прежде чем приступать к съемкам сериала, мы с режиссёром Никитой Власовым встретились с Таней в ресторанчике, мило поболтали. Она общалась со мной как с родственницей, очень открыто и благосклонно. И говорила не стесняться и звонить ей, если будут какие-то вопросы во время съёмок».
фото: Елизавета Базыкина и Татьяна Иванова
После общения с Татьяной Елизавета поняла, что у них много общего: «Мне показалось, у нас с Таней много общего. Мы обе из Поволжья: я родилась в Сызрани, она — в Саратове, обе росли в простых городах и рабочих семьях без особых привилегий. Нас не баловали и довольно строго воспитывали. Так что у нас с Таней похожие черты характера: стойкость и боевой настрой».
Никакой ревности со стороны своего «прототипа» Елизавета не почувствовала, хотя опасения такие у неё были. «Это удивительно, потому что я бы так не смогла. На месте Тани я бы очень ревностно смотрела — что это там за актрисочка будет меня играть? Это же не хухры-мухры, а история реального человека, снятая при его жизни. Ведь никто на самом деле не способен в точности передать, что ты чувствовала и переживала в те или иные моменты. А Таня, получается, мне доверила свою жизнь и судьбу. Хотя, конечно, в сериале это не Таня как таковая, а наша её интерпретация — моя, режиссёра и сценариста Никиты Власова и его соавтора Егора Чичканова».
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