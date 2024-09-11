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«Она мне до­верила свою жизнь и судьбу»: Елизавета Базыкина о встрече с солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой

11 сентября
2024 год

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11 сентября 2024
6 сентября в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера долгожданного байопика группы «Комбинация», в котором вчерашняя дебютантка Елизавета Базыкина сыграла роль солистки группы Татьяны Ивановой. В интервью изданию «Собака» актриса рассказала о встрече с Татьяной и о том, почему у них много общего.

«Она мне до­верила свою жизнь и судьбу»: Елизавета Базыкина о встрече с солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой
фото: Елизавета Базыкина в роли Татьяна Ивановой

«Прежде чем приступать к съемкам сериала, мы с режиссёром Ни­китой Власовым встретились с Таней в ресторанчике, мило поболтали. Она общалась со мной как с родственницей, очень открыто и благосклонно. И говорила не стесняться и зво­нить ей, если будут какие-то вопросы во время съёмок».

«Она мне до­верила свою жизнь и судьбу»: Елизавета Базыкина о встрече с солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой
фото: Елизавета Базыкина и Татьяна Иванова

После общения с Татьяной Елизавета поняла, что у них много общего: «Мне показалось, у нас с Таней много общего. Мы обе из Поволжья: я роди­лась в Сызрани, она — в Саратове, обе рос­ли в простых городах и рабочих семьях без особых привилегий. Нас не баловали и до­вольно строго воспитывали. Так что у нас с Таней похожие черты характера: стойкость и боевой настрой».

«Она мне до­верила свою жизнь и судьбу»: Елизавета Базыкина о встрече с солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой

Никакой ревности со стороны своего «прототипа» Елизавета не почувствовала, хотя опасения такие у неё были. «Это удивительно, потому что я бы так не смогла. На месте Тани я бы очень ревностно смотрела — что это там за актрисочка будет меня играть? Это же не хухры-мухры, а история реального челове­ка, снятая при его жизни. Ведь никто на са­мом деле не способен в точности передать, что ты чувствовала и переживала в те или иные моменты. А Таня, получается, мне до­верила свою жизнь и судьбу. Хотя, конечно, в сериале это не Таня как таковая, а наша её интерпретация — моя, режиссёра и сцена­риста Никиты Власова и его соавтора Его­ра Чичканова».

«Она мне до­верила свою жизнь и судьбу»: Елизавета Базыкина о встрече с солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой
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Елизавета БазыкинаНикита ВласовТатьяна Иванова (VII)Егор Чичканов
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«Она мне до­верила свою жизнь и судьбу»: Елизавета Базыкина о встрече с солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой фотографии
«Она мне до­верила свою жизнь и судьбу»: Елизавета Базыкина о встрече с солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой фотографии
«Она мне до­верила свою жизнь и судьбу»: Елизавета Базыкина о встрече с солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой фотографии
«Она мне до­верила свою жизнь и судьбу»: Елизавета Базыкина о встрече с солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой фотографии
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