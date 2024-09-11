Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу

С 6 по 11 сентября в Нью-Йорке прошла Неделя моды, в рамках которой состоялись показы новых весенне-летних коллекций Ralph Lauren, Christian Siriano, Carolina Herrera, Tory Burch, Alaïa и Michael Kors. Среди поклонников и жрецов моды были замечены Мадонна
, Сельма Блэр
, Рианна
, Клэр Дэйнс
, Нина Добрев
, Линдси Лохан
, Оливия Уайлд
, Джуд Лоу
, Наоми Уоттс
, Лив Тайлер
и другие.
фото: Лора Дерн на показе Ralph Lauren
фото: Наоми Уоттс на показе Ralph Lauren
фото: Джуд Лоу на показе Ralph Lauren
фото: Сельма Блэр на показе Christian Siriano
фото: Рианна на показе Alaïa
фото: Клэр Дэйнс на показе Ulla Johnson
фото: Мишель Уильямс, Джоди Тёрнер-Смит и Элизабет Олсен на показе Tory Burch
фото: Линдси Лохан и Хлоя Файнман на показе Michael Kors
фото: Нина Добрев на показе Michael Kors
фото: Сьюки Уотерхауз на показе Michael Kors
фото: Оливия Уайлд на показе Michael Kors
фото: Мадонна на показе Luar фото: Лив Тайлер на показе Alaïa
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