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Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу

11 сентября
2024 год

Лайфстайл >>
11 сентября 2024
С 6 по 11 сентября в Нью-Йорке прошла Неделя моды, в рамках которой состоялись показы новых весенне-летних коллекций Ralph Lauren, Christian Siriano, Carolina Herrera, Tory Burch, Alaïa и Michael Kors. Среди поклонников и жрецов моды были замечены Мадонна, Сельма Блэр, Рианна, Клэр Дэйнс, Нина Добрев, Линдси Лохан, Оливия Уайлд, Джуд Лоу, Наоми Уоттс, Лив Тайлер и другие.

Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу
фото: Лора Дерн на показе Ralph Lauren

Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу
фото: Наоми Уоттс на показе Ralph Lauren

Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу
фото: Джуд Лоу на показе Ralph Lauren

Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу
фото: Сельма Блэр на показе Christian Siriano

Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу
фото: Рианна на показе Alaïa

Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу
фото: Клэр Дэйнс на показе Ulla Johnson

Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу
фото: Мишель Уильямс, Джоди Тёрнер-Смит и Элизабет Олсен на показе Tory Burch

Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу
фото: Линдси Лохан и Хлоя Файнман на показе Michael Kors

Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу
фото: Нина Добрев на показе Michael Kors

Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу
фото: Сьюки Уотерхауз на показе Michael Kors

Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу
фото: Оливия Уайлд на показе Michael Kors

Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу
фото: Мадонна на показе Luar

Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу
фото: Лив Тайлер на показе Alaïa
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Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу фотографии
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