Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес

5 сентября в Торонто стартовал 49-й Международный кинофестиваль, в рамках которого уже состоялись премьеры фильмов «Эмилия Перес»
, «Мегалополис»
, «Слухи»
, «Анора»
, «Время жить»
и сериала «Все совпадения случайны»
. Среди гостей и участников фестиваля были замечены Дженнифер Лопес
, Сальма Хайек
, Анджелина Джоли
, Наоми Уоттс
, Алисия Викандер
, Тильда Суинтон
, Флоренс Пью
, Орландо Блум
, Деми Мур
, Селена Гомес
, Юра Борисов
и многие другие.
фото: Селена Гомес на премьере фильма "Эмилия Перес"
фото: Зои Салданья на премьере фильма "Эмилия Перес"
фото: Эми Адамс на премии TIFF Tribute Awards
фото: Кейт Бланшетт на премии TIFF Tribute Awards
фото: Алисия Викандер на премьере фильма "The Assessment”
фото: Тильда Суинтон на премьере фильма "Комната по соседству"
фото: Джейкоб Элорди и Дейзи Эдгар-Джонс на премьере фильма "На быстрых лошадях"
фото: Ана де Армас на премьере фильма "Эдем"
фото: Дженнифер Лопес на премьере фильма "Неукротимый"
фото: Флоренс Пью на премьере фильма "Время жить"
фото: Памела Андерсон на премьере фильма "Последняя танцовщица"
фото: Деми Мур на премьере фильма "Вещество"
фото: Анджелина Джоли на премьере фильма "Без крови"
фото: Хлоя Севиньи на премьере фильма "Здравствуй, грусть"
фото: Сальма Хайек на премьере фильма "Без крови"
фото: Юра Борисов и Майки Мэдисон на премьере фильма "Анора"
Больше образов с красной дорожки можно увидеть в нашей галерее
.
обсуждение >>