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Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес

11 сентября
2024 год

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11 сентября 2024
5 сентября в Торонто стартовал 49-й Международный кинофестиваль, в рамках которого уже состоялись премьеры фильмов «Эмилия Перес», «Мегалополис», «Слухи», «Анора», «Время жить» и сериала «Все совпадения случайны». Среди гостей и участников фестиваля были замечены Дженнифер Лопес, Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Наоми Уоттс, Алисия Викандер, Тильда Суинтон, Флоренс Пью, Орландо Блум, Деми Мур, Селена Гомес, Юра Борисов и многие другие.

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Селена Гомес на премьере фильма "Эмилия Перес"

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Зои Салданья на премьере фильма "Эмилия Перес"

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Эми Адамс на премии TIFF Tribute Awards

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Кейт Бланшетт на премии TIFF Tribute Awards

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Алисия Викандер на премьере фильма "The Assessment”

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Тильда Суинтон на премьере фильма "Комната по соседству"

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Джейкоб Элорди и Дейзи Эдгар-Джонс на премьере фильма "На быстрых лошадях"

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Ана де Армас на премьере фильма "Эдем"

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Дженнифер Лопес на премьере фильма "Неукротимый"

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Флоренс Пью на премьере фильма "Время жить"

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Памела Андерсон на премьере фильма "Последняя танцовщица"

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Деми Мур на премьере фильма "Вещество"

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Анджелина Джоли на премьере фильма "Без крови"

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Хлоя Севиньи на премьере фильма "Здравствуй, грусть"

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Сальма Хайек на премьере фильма "Без крови"

Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
фото: Юра Борисов и Майки Мэдисон на премьере фильма "Анора"

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фотографии >>
Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес фотографии
Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес фотографии
Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес фотографии
Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес фотографии
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