Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес

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Неделя моды в Нью-Йорке: Мадонна, Лив Тайлер и Джуд Лоу

11 сентября

«Она мне до­верила свою жизнь и судьбу»: Елизавета Базыкина о встрече с солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой

Актриса нашла у себя много общего со своим «прототипом»