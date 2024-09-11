В эпоху информационного фастфуда, когда проще и быстрее переосмыслить старое, чем создать новое, жрецы Тиктока дарят старым музыкальным и телевизионным хитам новую жизнь. Одним из бенефициаров этой меметизации стал 85-летний ведущий программы «Следствие вели»Леонид Каневский, аудитория которого резко помолодела в последнее время. В интервью изданию «Собака» (проиллюстрированном шикарной парной фотосессией Леонида с «преемницей» и «принцессой тру-крайма» Сашей Сулим) актёр объясняет внимание со стороны молодёжи интересом к советской жизни.
«Это потрясающе, но действительно, сейчас мой главный зритель — это 13–20‐летние. Я объясняю это очень просто: их интересует, как мы жили. Время, когда были молоды мамы, папы, бабушки, дедушки, а я за всех им это рассказываю и показываю. Они мне верят, потому что видят, что я прожил эту эпоху и я честен. И поэтому программа «Следствие вели» существует уже 18 лет. Это были годы счастливые и грустные, драматические и веселые. Это время до начала 1990‐х годов. А потом пошла совсем другая история. И поэтому о ней будет рассказывать, наверное, уже Саша Сулим. А я рассказываю про время, которое я хорошо и лично знал.У старшего поколения свой мотив — почему они об этом не знали раньше, почему эти преступления скрывались, почему? Нужно разобраться».
фото: Леонид Каневский и Саша Сулим
Актёр признался, что иногда ему тяжело рассказывать некоторые истории: «Я стараюсь больше концентрироваться на общей картине жизни и времени. Или на детективной составляющей: как удалось вычислить преступника, как люди здорово сработали, раскрыли дело. Чаще всего я в сам криминал глубоко не вникаю, не пытаюсь понять психологию преступника, наоборот, пытаюсь максимально отстраниться».
Больше всего Леонид любит рассказывать о мошенниках, проявляющих невероятное мастерство и смекалку: «Авантюристы. Мошенники. Фальшивомонетчики. Потрясающе! Помню историю фальшивомонетчика‐изобретателя Баранова, который оборудовал научную лабораторию и печатное производство в собственном сарае. Он изобрел технологию, которую до сих пор применяют в монетных дворах. Восхищают талантливые люди, хоть и использовавшие свой дар не по назначению. Вот это интересно, конечно. Помню братьев‐канатоходцев, которые безо всякой страховки заходили в квартиры на верхних этажах московских высоток. Или армянского гимнаста, который прыгнул из одного здания в другое — банковское. Я скандалю с нашими редакторами: «Найдите авантюристов, найдите мошенников! Что вы мне маньяков подсовываете? Давайте хороших ребят, которым можно симпатизировать, а не говорить об ужасах». Но вот пока что‐то не находят».
фото: Леонид Каневский и Саша Сулим
Авторство знаменитых коронных фраз Леонида, растасканных на цитаты и мемы, принадлежат в большинстве случаев самому актёру. «Есть команда журналистов, они приносят свои разработки нашему главному сценаристу, он правит, составляет историю, а потом уже начинается моя редакторская работа. Я меняю казённые фразы, подгоняю их под собственный стиль. С «совсем другой историей» однажды было именно так. А теперь её автоматически ставят в финал».
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