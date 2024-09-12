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Фатих Айхан рассказал, чему научились лошади на съёмках сериала «Основание: Осман»

12 сентября
2024 год

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12 сентября 2024
Турецкий актёр Фатих Айхан, известный по сериалу «Основание: Осман», рассказал журналистам на Казанском международном фестивале «Алтын минбар», чему научились лошади за 6 сезонов проекта.

Фатих Айхан рассказал, чему научились лошади на съёмках сериала «Основание: Осман»
фото: Фатих Айхан на фестивале «Алтын минбар»

«Моего коня зовут Скандал. Я его перед съёмками кормлю вкусняшками, и говорю: «Ну, что, ты готов?» У нас у каждого актёра своя лошадь, если контакт налаживается, то всё складывается хорошо. И некоторые лошади за время съёмок, а это 6 сезонов, выучили команду: «Стоп. Снято!» После слова «стоп» лошадь сразу гордо уходит в свой трейлер», – рассказал Айхан. Он признался, что актёры сериала заранее не знают, что будет в следующих сериях, кто из героев умрёт: «Я в такие моменты прячусь за дерево, а вдруг это мой персонаж», – пошутил актёр.

Фатих Айхан рассказал, чему научились лошади на съёмках сериала «Основание: Осман»
фото: Кадр из сериала «Основание: Осман»

Секрет популярности турецких сериалов в России актёр объяснил просто – все люди переживают одни и те же чувства: «Мы следуем зову наших чувств, и если нашли что-то близкое нам, тогда мы будем смотреть этот сериал или фильм. В первую очередь, важна история, а также качественные технологии, красивая картинка, хорошая музыка», – рассказал актёр. Айхан признался, что в свободное от съёмок время, которого сейчас практически нет, он любит рисовать карикатуры. Недавно у него в Турции открылась выставка.
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Фатих Айхан рассказал, чему научились лошади на съёмках сериала «Основание: Осман» фотографии
Фатих Айхан рассказал, чему научились лошади на съёмках сериала «Основание: Осман» фотографии
Фатих Айхан рассказал, чему научились лошади на съёмках сериала «Основание: Осман» фотографии
Фатих Айхан рассказал, чему научились лошади на съёмках сериала «Основание: Осман» фотографии
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