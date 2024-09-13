Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Император и убийца»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Стефани Бриту стала мамой во второй раз

13 сентября
2024 год

Лайфстайл >>
13 сентября 2024

37-летняя Стефани Бриту, известная по роли Самиры в сериале «Клон», родила второго ребёнка. Отцом малыша стал выходец из России, юрист Игорь Рачковский. Об этом актриса рассказала в социальных сетях, опубликовав фотографии из клиники.

Стефани Бриту стала мамой во второй раз

На снимках Стефани и Игорь запечатлены с младенцем: «Наш долгожданный комочек любви прибыл... наш Винченцо! Добро пожаловать, мой сын! Ты даже не представляешь, как сильно тебя любят!» – написала актриса. Стефани Бриту и Игорь Рачковский поженились в 2018 году после восьми лет отношений. Через два года после свадьбы у них родился сын, которого назвали Энрико. Для Стефани это уже не первый брак: в 2009 году она вышла замуж за бразильского футболиста Алешандре Пато. Брак не продлился и года: через девять месяцев Стефани подала на развод, обвинив футболиста в домашнем насилии.

Стефани Бриту стала мамой во второй раз
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
дети
персоны
Стефани де Бриту
фильмы
Клон

фотографии >>
Стефани Бриту стала мамой во второй раз фотографии
Стефани Бриту стала мамой во второй раз фотографии
Стефани Бриту стала мамой во второй раз фотографии
Стефани Бриту стала мамой во второй раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Император и убийца»

Скорбим

Николай Сванидзе
12 сентября ушёл из жизни журналист Николай Сванидзе.
Марина Полицеймако
10 сентября ушла из жизни актриса Марина Полицеймако.
Игорь Теплов
10 сентября ушёл из жизни артист Игорь Теплов.
Александр Голубев
9 сентября ушёл из жизни актёр Александр Голубев.
Александр Масляков
8 сентября ушёл из жизни Александр Масляков.
Леонид Окунев
8 сентября ушёл из жизни актёр Леонид Окунев.

День рождения >>

Сергей Гамов
Дмитрий Зеничев
Наталья Кованько
Тамара Милашкина
Самвел Мужикян
Вадим Пожарский
Екатерина Проскурина
Марк Прудкин
Семён Свашенко
Жаклин Биссет
Скотт Брэйди
Збигнев Запасевич
Кристиана Капотонди
Ричард Киль
Клодетт Кольбер
Джин Смарт
все родившиеся 13 сентября >>

Афиша кино >>

Белая лента
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Германия, Италия, Канада, Франция, 2009
Вера
драма, экранизация
Россия, 2023
Любовь зла
комедия
Россия, 2024
Драйв
боевик, драма, экранизация
США, 2011
Рыжий
биография, драма
Россия, 2024
Холоп из Парижа
комедия
Франция, 2024
Открытое море: Игра на выживание
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Приют. Шёпот призраков
мистика, фильм ужасов
Камбоджа, 2024
Игра киллера
боевик, комедия, триллер, экранизация
США, 2024
Легенда
драма, комедия, приключения
Гонконг, Китай, 2024
Ленивая семейка
детский фильм, приключения, семейное кино
Австралия, 2024
Тайна планеты роботов
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
Китай, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?