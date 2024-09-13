Стефани Бриту стала мамой во второй раз

37-летняя Стефани Бриту
, известная по роли Самиры в сериале «Клон»
, родила второго ребёнка. Отцом малыша стал выходец из России, юрист Игорь Рачковский
. Об этом актриса рассказала в социальных сетях, опубликовав фотографии из клиники.
На снимках Стефани и Игорь запечатлены с младенцем: «Наш долгожданный комочек любви прибыл... наш Винченцо! Добро пожаловать, мой сын! Ты даже не представляешь, как сильно тебя любят!»
– написала актриса. Стефани Бриту и Игорь Рачковский поженились в 2018 году после восьми лет отношений. Через два года после свадьбы у них родился сын, которого назвали Энрико. Для Стефани это уже не первый брак: в 2009 году она вышла замуж за бразильского футболиста Алешандре Пато
. Брак не продлился и года: через девять месяцев Стефани подала на развод, обвинив футболиста в домашнем насилии.
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