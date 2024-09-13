У Джонни Деппа пройдет иммерсивная экспериментальная выставка в Нью-Йорке

Уже этой осенью, 4 октября, Джонни Депп откроет собственную иммерсивную экспериментальную выставку картин в Нью-Йорке, в здании Starrett-Lehigh на Манхеттене. Экспозиция получила название «Кучка вещей» (A Bunch of Stuff) и включит работы Джонни, реквизит из разных фильмов с его участием, а также несколько вещиц из его художественной мастерской.
«Сквозь магию и безумие жизни, искусство было моим убежищем. Эти вещи были созданы мной в разные этапы моей жизни», – пояснил 61-летний актёр. Джонни Депп добавил, что «творчество – не всегда комфортный процесс, но для него это необходимо». По словам организаторов, посещение выставки станет для поклонников Деппа «своеобразным визитом в киностудию и соприкосновением с миром актёра».
обсуждение >>