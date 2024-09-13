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У Джонни Деппа пройдет иммерсивная экспериментальная выставка в Нью-Йорке

13 сентября
2024 год

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13 сентября 2024
Уже этой осенью, 4 октября, Джонни Депп откроет собственную иммерсивную экспериментальную выставку картин в Нью-Йорке, в здании Starrett-Lehigh на Манхеттене. Экспозиция получила название «Кучка вещей» (A Bunch of Stuff) и включит работы Джонни, реквизит из разных фильмов с его участием, а также несколько вещиц из его художественной мастерской.

У Джонни Деппа пройдет иммерсивная экспериментальная выставка в Нью-Йорке

«Сквозь магию и безумие жизни, искусство было моим убежищем. Эти вещи были созданы мной в разные этапы моей жизни», – пояснил 61-летний актёр. Джонни Депп добавил, что «творчество – не всегда комфортный процесс, но для него это необходимо». По словам организаторов, посещение выставки станет для поклонников Деппа «своеобразным визитом в киностудию и соприкосновением с миром актёра».

У Джонни Деппа пройдет иммерсивная экспериментальная выставка в Нью-Йорке
фото: Картина авторства Джонни Деппа

У Джонни Деппа пройдет иммерсивная экспериментальная выставка в Нью-Йорке
фото: Картина авторства Джонни Деппа
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У Джонни Деппа пройдет иммерсивная экспериментальная выставка в Нью-Йорке фотографии
У Джонни Деппа пройдет иммерсивная экспериментальная выставка в Нью-Йорке фотографии
У Джонни Деппа пройдет иммерсивная экспериментальная выставка в Нью-Йорке фотографии
У Джонни Деппа пройдет иммерсивная экспериментальная выставка в Нью-Йорке фотографии
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