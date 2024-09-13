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«Прикоснуться к чуду всегда интересно»: Александр Рапопорт станет ведущим нового документального проекта о мистике

13 сентября
2024 год

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13 сентября 2024
Телеканал ТВ-3 запускает проект «Новые мистические истории» о самых удивительных и неподдающихся объяснению событиях. Ведущим документального цикла станет актёр и психотерапевт Александр Рапопорт. Уже 15 сентября в 11:15 зрители увидят первую невероятную историю.

«Прикоснуться к чуду всегда интересно»: Александр Рапопорт станет ведущим нового документального проекта о мистике

Фильмы документального цикла «Новые мистические истории» расскажут необычные истории о любви и тайнах рода, странных снах и судьбоносных событиях, проклятьях и порчах. В каждом выпуске зрители увидят 2 истории о странной и загадочной цепи событий, а герои попытаются понять: может ли мистика быть причиной неудач, проблем и болезней. Жизненные ситуации, происходящие у героев проекта, прокомментируют эксперты – специалисты по матрице судьбы, ясновидящие, энерготерапевты, клинические психологи и другие.

Смотрите «Новые мистические истории» на ТВ-3 15 сентября в 11:15!
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   13.09.2024 - 21:52
Интригующе! читать далее>>
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«Прикоснуться к чуду всегда интересно»: Александр Рапопорт станет ведущим нового документального проекта о мистике фотографии
«Прикоснуться к чуду всегда интересно»: Александр Рапопорт станет ведущим нового документального проекта о мистике фотографии
«Прикоснуться к чуду всегда интересно»: Александр Рапопорт станет ведущим нового документального проекта о мистике фотографии
«Прикоснуться к чуду всегда интересно»: Александр Рапопорт станет ведущим нового документального проекта о мистике фотографии
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