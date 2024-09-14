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Джастина Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде

14 сентября
2024 год

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14 сентября 2024
Джастин Тимберлейк заключил сделку со следствием по делу о вождении в нетрезвом виде. Артист согласился признать свою вину в нарушении правил дорожного движения – это гораздо менее серьёзное правонарушение, чем первоначальное обвинение.

Джастина Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде

Тимберлейка приговорили к 25 часам общественных работ в выбранной им некоммерческой организации и лишению прав на 90 дней. Также артисту предстоит выплатить штраф в размере 500 долларов, к которому добавлено 250 долларов дополнительных сборов: «Даже если вы выпили одну рюмку, не садитесь за руль автомобиля. Есть так много альтернатив. Позвоните другу. Возьмите Uber. Это моя ошибка, но я надеюсь, что тот, кто сейчас смотрит и слушает, сможет извлечь из неё уроки. Я знаю, что я точно усвоил урок», — сказал Тимберлейк в зале суда.
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Джастина Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде фотографии
Джастина Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде фотографии
Джастина Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде фотографии
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