Джастина Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде

Джастин Тимберлейк
заключил сделку со следствием по делу о вождении в нетрезвом виде
. Артист согласился признать свою вину в нарушении правил дорожного движения – это гораздо менее серьёзное правонарушение, чем первоначальное обвинение.
Тимберлейка приговорили к 25 часам общественных работ в выбранной им некоммерческой организации и лишению прав на 90 дней. Также артисту предстоит выплатить штраф в размере 500 долларов, к которому добавлено 250 долларов дополнительных сборов: «Даже если вы выпили одну рюмку, не садитесь за руль автомобиля. Есть так много альтернатив. Позвоните другу. Возьмите Uber. Это моя ошибка, но я надеюсь, что тот, кто сейчас смотрит и слушает, сможет извлечь из неё уроки. Я знаю, что я точно усвоил урок»
, — сказал Тимберлейк в зале суда.
обсуждение >>