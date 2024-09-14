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«Вы должны высказаться по поводу Путина и политики»: Владимир Познер о предложениях о работе от иностранных каналов

14 сентября
2024 год

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14 сентября 2024
Владимир Познер не появлялся на телевидении и не давал больших интервью с 2022 года, когда его авторская программа на «Первом канале» перестала выходить в эфир. В беседе с Forbes Talk журналист и телеведущий признался, что очень скучает по своей работе.

«Вы должны высказаться по поводу Путина и политики»: Владимир Познер о предложениях о работе от иностранных каналов

«Я очень скучаю. Я очень люблю это, это моё. Я считаю, что я это делаю очень хорошо, извините за нескромность. Это очень тяжелый вопрос [удастся ли вернуться на телевидение]. Вообще говоря, я мечтаю о том, чтобы это произошло, но не думаю, что произойдёт. Только такой ответ могу дать. Я хочу [работать в эфире], но вы знаете, не всегда всё можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение», – поделился телеведущий.

Познер также добавил, что за прошедшие два года не раз получал предложения о работе от западных каналов, однако был вынужден отказаться из-за поставленного перед ним условия: «Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были и не в одной стране. Но условие! А условие такое: «Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики», причём определённым образом. Я сказал: «Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое». Говорят: «Вот такие условия». Я сказал: «Нет. Спасибо большое, я — нет».
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«Вы должны высказаться по поводу Путина и политики»: Владимир Познер о предложениях о работе от иностранных каналов фотографии
«Вы должны высказаться по поводу Путина и политики»: Владимир Познер о предложениях о работе от иностранных каналов фотографии
«Вы должны высказаться по поводу Путина и политики»: Владимир Познер о предложениях о работе от иностранных каналов фотографии
«Вы должны высказаться по поводу Путина и политики»: Владимир Познер о предложениях о работе от иностранных каналов фотографии
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