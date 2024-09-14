«Вы должны высказаться по поводу Путина и политики»: Владимир Познер о предложениях о работе от иностранных каналов

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Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес

Стимпанк по мотивам бестселлера — с биоинженерией и музыкой Дзё Хисаиси

В ночь с 12 на 13 сентября, 00:30, РЕН ТВ

Земля изводит меня: «Легенда о Зеленом рыцаре» — вакцина от ложного героизма

Всё, что вы должны знать об «Игре киллера»

После съемок во Владимирской области команда сериала продолжит работу в Московском кинокластере

Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей»

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«Она мне до­верила свою жизнь и судьбу»: Елизавета Базыкина о встрече с солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой

Актриса нашла у себя много общего со своим «прототипом»