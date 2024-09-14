«Я типа на пенсии»: Владимир Познер рассказал, почему перестал давать интервью

Владимир Познер
дал редкое интервью
и рассказал, почему не появлялся в публичном поле последние два года.
«То, что я у вас сегодня [на интервью] — это абсолютное нарушение моих правил. Это произошло только потому, что я перед вами в долгу, а я привык долги возвращать: я обещал, что я дам интервью, и вот я его даю. Я больше не собираюсь говорить, я принял для себя такое решение: никаких интервью, никаких высказываний, комментариев и так далее. За редкими исключениями, если вдруг мне покажется, что от этого есть толк, что это стоит действительно сделать, что это может быть полезно. Просто я для себя решил, что положение такое, что мне лучше пока воздержаться. Тем более, что мне 90 лет, в это время обычно люди давно на пенсии, и никто не спрашивает: «А почему вы на пенсии?» Ну вот я типа на пенсии»
, – поделился Познер с Forbes Talk.
Телеведущий также рассказал, чем занимался в освободившееся от работы время: «Я размышлял, я писал, я пишу книгу. Вы знаете, Толстой как-то сказал: «Если можете не писать, не пишите» — это очень правильно, и многие бы должны были следовать бы этому совету. И я не писал, но когда я почувствовал, что не могу не писать, то я начал писать, Не спрашивайте у меня, о чем эта книга, я вообще не люблю это говорить»
.
Кроме того, к выходу готовится восьмисерийный фильм о Турции, который Познер снял вместе с командой: «Он готов, мы его сдали на «Первый канал», его приняли, и теперь ожидаем суждения господина Эрнста. Вот этим я занимался, ну и мелочами: у меня были выступления, приглашают поговорить в разные, довольно закрытые аудитории»
.
Гастролирует Познер не один: «И потом, конечно, совершенно неожиданно наш дуэт с моим близким другом Иваном Ургантом, когда мы решили делать выступления-воспоминания по нашим съемкам. Мы попытались это сделать — в Дубае сначала, еще где-то. Успех был грандиозный, что меня, честно говоря, поразило, потому что ничего такого мы не делаем: я не пою, Ваня не танцует. А потом уже мы всерьез этим занялись, потому что появились предложения. Мы выступали в Амстердаме, во Франкфурте, в Берлине, в Женеве. Просто триумфально, люди стоя аплодировали. И теперь нас ожидает еще 15 выступлений. Целый тур или как когда-то говорили чёс»
.
обсуждение >>