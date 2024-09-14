«Они уйдут, а я буду жить»: Владимир Познер о приобретённых с возрастом страхах

90-летний Владимир Познер
дал редкое интервью
Forbes Talk, в котором рассказал о приобретённых с возрастом страхах.
«Я боюсь ослепнуть, я не представляю, как я буду жить в мире слепым. Я боюсь сойти с ума, не зная, что я сошёл с ума: меня куда-то уведут и запрут. Я буду думать, что я нормальный, а все будут считать, что я сумасшедший — вот этого я боюсь, есть такой страх. У меня был рак дважды: не боюсь. А вот этого [сумасшествия] боюсь, и боялся давно — не потому, что мне 90 лет, а меня это давно страшило. Я боюсь акул, как вы знаете, вне зависимости от возраста.
А [чего я боюсь] потому, что мне 90? Единственное, что уже происходит, и это тяжело — знаете, за всё надо платить, ничего бесплатно не бывает. Вот ты стареешь и ты теряешь близких, ты их переживаешь. Ты живешь дольше, чем близкие твои друзья, вот Фил ушёл. И не только Фил. Я очень боюсь того, что ещё и ещё уйдут очень близкие люди, а я буду жить, это ужасно. Это ужасно. Вы знаете, я так подумал: если вдруг случится, что я пойму, что мне не интересно больше, тогда я найду способ закончить эту вот глупость. А мне очень интересно, очень»
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