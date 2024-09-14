«Я выглядела физически здоровой»: Обри Плаза рассказала о перенесённом в 20 лет инсульте

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Телеведущего пугает возможность сойти с ума и ослепнуть

«Они уйдут, а я буду жить»: Владимир Познер о приобретённых с возрастом страхах

14 сентября

«Я типа на пенсии»: Владимир Познер рассказал, почему перестал давать интервью

А также о том, чем сейчас занимается