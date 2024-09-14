«Я выглядела физически здоровой»: Обри Плаза рассказала о перенесённом в 20 лет инсульте

Обри Плаза
в интервью Говарду Стерну
на SiriusXM рассказала о перенесённом в 20 лет инсульте. Актриса отметила, что внешне она выглядела здоровой, но при этом не могла говорить и писать.
«Я ехала на поезде в «Асторию», чтобы пообедать с друзьями, вошла в их квартиру — я даже не сняла куртку, — и это просто случилось. Я очень быстро потеряла способность двигаться. Самое странное, что я забыла, как разговаривать»
, — рассказала актриса. По словам Плазы, в момент приступа она была очень растеряна: «Врач наконец осмотрела меня и, кажется, попросила положить правую руку на левое колено. И я не смогла этого сделать. Я запуталась в том, что такое право и лево. Думаю, тогда все поняли: «О, у неё инсульт»
.
Актриса попала в отделение для лечения инсульта, а затем была переведена в обычную палату. Также Плаза прошла курс когнитивной терапии: «Я думаю, мне повезло. Я была так молода, что мой мозг исцелился очень быстро. Поэтому я заговорила уже через пару дней. Но у меня до сих пор есть некоторые вещи, которые могу заметить только я, как бы оставшиеся после того случая. С тех пор у меня было несколько незначительных приступов — транзиторных ишемических атак, то есть маленьких инсультов. Значит, что‑то не так с моей кровью, но я не знаю, что именно. Хочу сказать, что это было страшно. Очень страшно»
.
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