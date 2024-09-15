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Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково из-за свёртка с неизвестным веществом

15 сентября
2024 год

Лайфстайл >>
15 сентября 2024
Рано утром 15-го сентября в петербургском аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотиков был задержан актёр Евгений Ткачук. Об этом сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на источники, согласно которым у актёра во время предполётного досмотра была обнаружена курительная трубка, после чего сотрудники аэропорта вызвали кинологов с собаками.

Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково из-за свёртка с неизвестным веществом

Собаки унюхали на самом дне сумки артиста свёрток с неизвестным веществом. Поскольку Ткачук не смог объяснить, что именно находится в свёртке, актёра задержали, а вещество отправили на экспертизу. Позже полицейские увезли 40-летнего Ткачука сдавать анализы. К вечеру актёра отпустили после составления административного протокола.
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Евгений Ткачук

фотографии >>
Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково из-за свёртка с неизвестным веществом фотографии
Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково из-за свёртка с неизвестным веществом фотографии
Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково из-за свёртка с неизвестным веществом фотографии
Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково из-за свёртка с неизвестным веществом фотографии
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