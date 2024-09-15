«Это помогает почувствовать себя снова сексуальной»: Кейт Уинслет о заместительной терапии тестостероном

Кейт Уинслет
прошла заместительную терапию тестостероном, чтобы повысить своё либидо. 48-летняя актриса разоткровенничалась
в студии подкаста «How to Fail», отвечая на вопрос о перезапуске сексуальной жизни в возрасте 45+.
«Иногда у женщин резко падает либидо из-за проблем с щитовидной железой. Также у вас могут быть проблемы из-за уровня тестостерона. Многие об этом просто не знают, но у женщин тоже есть тестостерон, и когда он заканчивается — как яйцеклетки — он исчезает. А когда его нет, его надо замещать. И это вполне реальная терапия, которая помогает почувствовать себя снова сексуальной… Уж поверьте, я знаю»
, — объяснила Кейт.
Кейт посоветовала слушательницам проверить уровень своих гормонов: «Эти вещи могут иметь непосредственное влияние на то, как вы себя чувствуете. В этом нет вашей вины, наши тела странные и ведут себя странно, особенно, когда мы становимся старше. Гормональный спад вносит гораздо больший вклад в вашу сексуальную жизнь, чем вы думаете, поэтому я бы определённо пошла и сделала это».
«Мы, женщины, приучены думать, что после 40 лет мы просто приближаемся к концу. Вы думаете, что вот-вот настанет менопауза, из вашей жизни навсегда исчезнет секс, ваша грудь обвиснет, а кожа станет дряблой. Во-первых, ну и что? А во-вторых, это просто одно из состояний».
«Я думаю, женщины с возрастом становятся сочнее и сексуальнее, более уверенными в том, что они собой представляют и более могущественными. И им всё меньше есть дело до чужого мнения, а это упрочивает позиции».
обсуждение >>